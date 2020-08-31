小心別上當！ 阿里山咖啡豆遭一頁式廣告盜用

嘉義縣阿里山咖啡豆業者商標日前遭臉書一頁式廣告盜用，向嘉義縣警局竹崎分局提出違反著作權法告訴。記者陳玫伶／翻攝 嘉義縣知名阿里山咖啡豆業者日前在網路上發現自家產品商標、肖像及新聞採訪畫面遭臉書一頁式廣告業者盜用，向嘉義縣警局竹崎分局提出違反著作權法告訴，警方調查發現該廣告販售的咖啡豆，其實是大陸雲南地區業者的咖啡豆，組成專案小組積極偵辦追查。

方姓業者表示，日前在網路上看到未授權販售的咖啡豆廣告，擔心愛喝阿里山咖啡的民眾因此受騙而買到劣質品，日前已向警方備案並提出告訴，嘉義阿里山產區會用全力捍衛自己的權益，也請大家期待協會將推廣的莊園認證跟制度，讓認真的農民被看見。

臺灣阿里山咖啡豆在國際賽事屢獲金牌肯定，卻吸引不肖業者盜用，竹崎分局表示，日前已受理阿里山區咖啡豆業者報案，為避免業者辛苦經營的品牌遭不肖業者冒用，致品牌形象受影響，已組成專案小組追查不肖業者真實身分，並透過網路追查方式要求網頁下架。

嘉義縣警局刑警大隊表示，臉書一頁式網路購物廣告常利用知名業者作為包裝，再以超低價、限時倒數等銷售手法，吸引一般消費者購買，等收到貨品才發現與網頁所刊登的東西不符，驚覺受騙上當，是常見的購物詐欺，且即使嘗試給予負面評價，沒過多久就會被刪除，民眾務必小心。