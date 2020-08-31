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影／南投市公所前傳瓦斯外洩 消防馳援灑水解危
南投縣南投市公所前今上午傳瓦斯外洩事件，當地民眾發現後隨即通報119，消防人員到場後偵測發現瓦斯濃度逼近百分百，若有火源恐引發爆炸，緊急灑水降低濃度，並通知關閉閥門，迅速解決危機，瓦斯公司後續將進場查察施工。
南投縣消防局指出，今天上午9時30分左右獲報南投市玉井街，也就是市公所前方路段有一處地下管線的金屬人孔蓋不斷冒出白煙，還聞到濃濃的瓦斯臭味，懷疑有瓦斯外洩，因此緊急調派南投分隊前往馳援。
而消防人員到場時，確實看見公所前方道路上的人孔蓋因白煙不斷噴出，煙霧不斷向上直衝，氣體噴衝力道還大到將人孔蓋往上推擠，所以發出金屬摩擦聲響，確實也有瓦斯氣體逸散的味道，因此緊急進行氣體濃度檢測。
消防人員表示，經現場檢測後，確認現場偵測到瓦斯濃度已經達99%，已經是稍有火源就會立即爆炸的狀態，因此立刻噴灑水霧降低濃度，通知瓦斯公司到後也及時關閉閥門，半小時內就解決危機。而瓦斯公司後續將施工確認，並修復管線。
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