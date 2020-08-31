網美冒險爬小琉球廢棄碉堡取景 網友歪樓：以為沒穿衣服

屏東琉球兩名女性遊客，爬上位於琉球潮間帶生態區附近的一處廢棄碉堡上拍照。記者陳弘逸／翻攝至臉書 屏東琉球兩名女性遊客，日前爬上位於琉球潮間帶生態區附近的一處廢棄碉堡上拍照，由於碉堡四周都是礁石，而碉堡面的另一側則是高達10公尺高的峭壁，兩人不顧危險在碉堡上，尋找各種角度拍攝。過程中，全被一旁民眾拍下並PO網，讓網美與「亡美」，再度引發討論。

據了解，本月28日，有民眾發現2名女性遊客，站在位於琉球潮間帶生態區附近的一處廢棄碉堡上拍照。由於該廢棄碉堡周圍全都是礁石，且碉堡面海的那一側，則是高達10公尺高的峭壁。

2名女性遊客為了取景，一人站上碉堡，另一名則在周圍幫助幫忙拍攝，兩人幾乎繞了碉堡一圈，拍攝了各種角度。過程中全都被目擊民眾錄下，並拍照PO網。

目擊者在貼文中指出，「想當亡美嗎？從小到大住在這邊，都沒爬上去過！她們360度全都拍了一遍！最後的姿勢是想飛升了？」此貼文一出，再度引起網友對網美與「亡美」議論。

網友留言表示，「這年頭都是等出事」、「放心啦！現在網美愛拍照，不把生命當一回事，已經不是第一回了！」「無奈」、「亡美與網美只有一線之隔……嘖嘖，通常要等出事才學得到教訓……」。

由於目擊者以手機遠拍的緣故，讓畫面看起來像該名女遊客沒穿衣服，貼文者也強調「人家有穿泳衣啦」，但有網友「歪樓」表示，「乍看以為沒穿衣服，害我空歡喜一場XDD」、「我也以為沒穿勒！害我還放大照片睜大眼睛看得超認真」。