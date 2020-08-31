大型表演風箏表演難度高 不只小孩甚至可捲起1成人

鄭可方說，為避免大型、特技風箏傷人，主辦單位都會以柵欄做實體隔離，並指派工作人員警戒。圖／鄭可方提供 昨天新竹市國際風箏節發生一名3歲女童遭「領航」風箏纏肚，加上瞬間陣風直捲上天；事實上，大型表演風箏因重量大、速度快，不論是觀眾或操作者，都會帶來一定危險性。亞洲國際風箏協會理事長鄭凱元說，大型風箏通常要有2至5人共同操作，施作者會先抓住風箏體，判斷風量後進行上升，由於大型風箏體積大，確實可以捲起至少1名成人重量，因此確保管制區淨空十分重要。

亞洲國際風箏聯合會秘書長鄭可方指出，民眾放風箏除要避開路燈、自行車道、電線桿、人行步道與人潮眾多處，施放者也要觀察周圍是否有電線，以免風箏與其接觸發生觸電。

鄭可方說，大型風箏百百種，一般而言，大約2至3米以上的軟體造型風箏就會被歸類在大型風箏，有些風箏藉由串連，甚至可長達15至20米，為避免大型、特技風箏傷人，主辦單位都會以柵欄做實體隔離，並指派工作人員警戒，進行安全管控。由於新竹的風向常會轉向，新竹風箏節現場工作人員也準備40個沙包因應風向轉變，讓風箏都能固定，順便起飛。