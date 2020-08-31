台南社區大樓冒煙報119 原來是水煙式殺蟲劑虛驚一場

台南市東區中華東路二段一棟14樓高社區大樓3樓，今天清晨5點多冒煙，鄰居誤以為發生火災報119滅火，管委會除疏散住戶下樓，大批消防人員趕到現場了解，發現是3樓住戶開啟5瓶水煙式殺蟲劑冒出的水煙，並通知屋主返家處理，化解一場虛驚。

「隔壁有煙，敲門都沒有人回應！」台南市消防局救災救護中心，今天清晨5點33分接獲報案，位於東區中華東路二段社區大樓，為14層建物3樓冒煙，中心出動第7大隊、後甲轄區等4個分隊各式車輛12車28人趕到現場處理。