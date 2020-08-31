台南1至7月12名行人車禍死亡 9月起展開路口安全大執法

明天9月1日起，台南市將展開路口安全大執法，市警察局交通大隊統計，全市1至7月行人A1類死亡交通事故12人，其中肇因包含行人跨越馬路未注意左右來車，車輛未注意車前狀況禮讓行人等，造成行人送醫急救後不治死亡，造成不可挽回悲劇，警方請駕駛人多注意，多一分禮讓，少一件事故。

交通大隊為宣導9月1日起全市路口安全大執法，在交通尖峰時段前往交通事故前十大事故路口之一的健康路、南門路口，進行路口安全大執法宣導，向路過的行人與騎士宣導。

自9月1日起，警方將在全市易肇事及違規路口同步強力執法1個月，執法重點「汽機車不停讓行人」、「車輛轉向不暫停讓行人優先通行」、「汽機車闖紅燈及紅燈右轉」、「行人未依規定行走行人穿越道」、「行人未依標誌、標線、號誌指示或手勢指揮穿越道路」等。

警方說明執法三大認定原則，第一，路口無人指揮時，汽機車在行人穿越道上，需距離行人3公尺，低於3公尺可取締。第二，如果行經行人穿越道，不聽指揮強行通過，將直接認定違規。第三，執法時會盡量攔停告知用路人違規，但若不聽指揮衝過去，可逕行舉發。