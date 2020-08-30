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新竹女童捲上天 氣象局：風箏面積及風速愈大力量愈強

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導

新竹漁港國際風箏賽場今天舉辦國際風箏節，一名女童被風箏尾段纏住身體還捲上天，隨著風箏高速在空中擺盪，畫面驚悚。中央氣象局說，今天下午在新竹市區量到五級風，漁港附近沒有測站，無法推估當時風力，但一般而言，只要風箏面積愈大、風速愈大，力量就會愈強。

氣象局預報員劉沛滕說，今天下午在新竹市區量到五級風，因為事發地點在漁港附近，當地沒有測站，目前也沒辦法推測當時究竟風力多大。風箏面積愈大、風速愈大，力量就會愈大，若單純以風的等級判斷，七級風就會感受到明顯風力，台北有時風大就會達到六、七級以上，颱風來時會更大。

「蒲福氏風級」將風力從0到12區分成13個等級，界定風對海面或陸地的影響程度。今天新竹量測到五級風，根據蒲福氏風級，五級風為「清風」，發生在陸地時，有葉子的小樹會整棵搖擺，內陸水面則會出現波紋。六級風為「強風」，大樹搖擺、拿傘不穩。若是七級風則為「疾風」，會全樹搖動，連人迎風前進都有困難。

風力更大的話，八級風「大風」會折斷小樹枝，九級風「烈風」導致木屋受損，十級風「狂風」大樹甚至會連根拔起、建築物毀損。十一級風則可稱為「暴風」，但在陸地相當少見，建築物將普遍毀損，十二級風則為颶風，建築物將普遍嚴重毀損。

新竹國際風箏節今天下午發生意外，一名女童被風力與風箏捲上天。圖／翻攝自臉書社團「新竹大小事」
新竹國際風箏節今天下午發生意外，一名女童被風力與風箏捲上天。圖／翻攝自臉書社團「新竹大小事」

新竹 氣象局 風箏節

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