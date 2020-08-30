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影／桃園罷免王浩宇連署站遭攻擊 總部公布影像譴責暴力
桃園市罷免王浩宇總部今晚表示，下午1點左右，罷免王浩宇連署站環二站無端遭1名男子攻擊，不但踢翻桌子，還作勢要攻擊，可能看志工拿手機以為報案才停止暴力。
罷免王浩宇發起人唐平榮表示，已向中壢警分局報案，下午並配合警方追查，因為已經有不只一家媒體查證，因此直到晚上7點過後總部才對外說明，並希望警方在勤務範圍許可的情況下，能協助維護志工的安全。
罷免王浩宇總部執行長邱仁德表示，第二階段連署到目前為止，幾個連署站已經受到來自各種勢力的壓力，被迫做出調整，總部方面一直不想聲張，因為顧慮會被有心人趁機做文章讓罷免失焦，但今天發生的暴力事件已經直接影響志工安全，雖然警方正在調查，還是要呼籲大家保持民主素養，同聲譴責暴力。
邱仁德強調，過去這段時間，某股勢力藉派分身帳號來總部社群分化、開粉專抹黑罷王贊助者，這些作法雖然是下流奧步，但總部也尊重，不過威脅到志工人身安全，已讓人忍無可忍，若有進一步消息，總部會另召開記者會說明。
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