幾級風可把人吹上天？ 氣象局：輕度颱風有此能耐

新竹市國際風箏節賽事29、30日在新竹漁港舉行，今天下午三點風力強勁，主辦單位正在施放糖果風箏時，現場雖有管制，女童與家人站在尾段觀賞，因為風箏被強風吹得不斷扭動與變幻路徑，出奇不意地，風箏竟捲到3歲女童腰部，不到一秒鐘她旋被帶上天空，全場驚叫聲四起，幸好女童沒有大礙，有些微擦傷。

到底是幾級風力，才能把人帶離地面？氣象局表示，他們只在新竹市區東區與香山設有測站，南寮漁港並沒有測站，但三點多時，香山曾測得三級風力與瞬間五級風，漁港就在海邊風力一定比內陸強勁許多；氣象局又說，輕度颱風就有八級強風。

當地民眾指出，每到秋冬，新竹最知名就是九絳風，這風力堪比颱風與八級強陣風。過去曾發現風力大到可拔除路燈與路樹，曾有店家落地窗不堪風力吹襲而破裂，行人走在路上常被吹得無法前進，把小童捲上天當然有可能。