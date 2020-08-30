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高雄69歲嬤要求移車 竟疑遭鄰居男鎖喉還撞鐵門

聯合報 / 記者林伯驊／高雄即時報導

高雄燕巢區69歲宋姓婦人前天清晨5點多要前往芭樂園工作，小貨車遭鄰居車輛擋住，宋婦及她媳婦請對方移車，竟疑似遭到鄰居的友人陳姓男子動粗，掐住宋婦脖子、推去撞鐵門。岡山警分局昨已製作雙方筆錄，明天依傷害、恐嚇罪嫌將陳函送法辦。

宋婦指控，住家門口前屬私人土地，她與另2鄰居共同持分，平時作為停車用；她跟媳婦前天清晨5點多要開小貨車出門，李姓鄰居用2輛車堵住，她指責「這樣停要怎麼出去？」不料李姓鄰居跟陳姓男子（24歲）出來，陳就掐她脖子「鎖喉」，還撞鐵門，對方甚至說「你住這我知道，是故意堵路的」、「叫警察來我也不怕」。

宋婦女兒說，當時原想息事寧人，只是宋婦到芭樂園身體覺得不適，上午10點多回家，家屬便向警方與119報案，讓救護車載去義大

岡山分局燕巢分駐所昨天分別找宋婦、媳婦，以及對方李姓鄰居、陳姓男子筆錄，不過陳矢口否認動手，宋婦媳婦也向警方稱沒看見掐脖子，由於現場無監視器畫面，案情待檢警後續深入釐清。

宋婦的家屬受訪說，警員獲報到場稱「都不知對象是誰要怎告？」僅告知傷者先送醫，「半年內拿驗傷單都能到派出所提告」，在義大醫院留院治療時，警方來電說「承辦警員下午4點就下班，之後要找也找不到，要等到隔天下午4點」。是否處理不當？宋婦則表示警方有處理好，對此不希望多說。

岡山分局得知家屬反映後，也隨即檢視相關的報案通話內容，釐清同仁受理時，希望先處理好傷勢，再來進行筆錄，為家屬著想，口語上絕無不禮貌或消極推託，盼家屬理解。

岡山分局今天也回應，警方當下以被害人就醫安全為要，後續家屬打電話到派出所，因不易立即清楚確認身分，加以家屬的情緒反應，同仁較難及時於電話中滿意回覆家屬，以致產生些許誤會，但分局全力偵辦及說明誤會後，取得家屬諒解、處置結果獲認同，未來將設置臨時巡邏箱，維護當事人安全。

宋姓婦人的驗傷單。記者林伯驊／攝影
宋姓婦人的驗傷單。記者林伯驊／攝影
宋姓婦人指控因停車糾紛遭鄰居動粗。記者林伯驊／攝影
宋姓婦人指控因停車糾紛遭鄰居動粗。記者林伯驊／攝影
高雄燕巢區宋姓婦人住家門前的私人土地，附近住戶平時用來停車。記者林伯驊／攝影
高雄燕巢區宋姓婦人住家門前的私人土地，附近住戶平時用來停車。記者林伯驊／攝影
宋姓婦人模擬當時遭到李姓鄰居的友人陳姓男子掐脖子情形。記者林伯驊／攝影
宋姓婦人模擬當時遭到李姓鄰居的友人陳姓男子掐脖子情形。記者林伯驊／攝影
69歲宋姓婦人指遭到李姓鄰居的友人陳姓男子動粗。記者林伯驊／攝影
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岡山 義大

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