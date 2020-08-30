陸籍漁船疑遭貨輪撞翻肇逃12人失蹤 兩岸海巡聯合搜救

大陸籍漁船「閩晉漁05119號」今天清晨在桃園觀音西北方34浬海域，疑遭非洲賴比瑞亞籍貨輪撞翻肇事逃逸，造成14人落海，僅2人獲救。海巡署艦艇從上午9時許搭配軍方直升機搜救，陸方海監船艦亦自下午協同搜尋，仍未尋獲12名失蹤船員。

海巡署艦隊分署說明，今天清晨7時20分接獲通報指稱，陸籍「閩晉漁05119號」漁船在觀音西北方，限制水域外9浬，中線以東8浬發出遇險信號，附近海域且發現救生筏。

艦隊分署立即調派線上執勤的艦艇趕赴，中部機動隊700噸級台北艦率先於9時30分抵達通報海域，淡水隊3572艇、新竹隊3536艇和3580艇也陸續到達，配合國防部出動直升機在現場搜尋，現場另有8艘陸籍漁船協助搜救，當時已有2人被其他漁船救起。

而失事的漁船疑似是遭賴比瑞亞籍貨輪撞翻，該貨輪仍以12節速度朝東北方航行，台北艦曾以無線電要求停船配合調查，但對方沒有回應。淡水隊3572艇於上午10時51分尋獲1艘翻覆小艇，長約6至7米，研判為閩晉漁05119號的工作小艇，但未發現失蹤船員。