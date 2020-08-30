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14歲少女高雄北上新竹失聯 校方：學生與網友互動活絡
高雄一名媽媽在新竹各大知名社團發文，指14歲的女兒29日從高雄搭乘高鐵到新竹，之後上了陌生人的車後失聯，已報警並希望網友協尋。校方表示，這名國二女生上課狀況正常，與同學互動人際關係良好，除在網路上與朋友間往來較爲活絡外，並沒有發現有其他行為問題，目前也趕快透過交友圈來協尋。
少女的媽媽在貼文中表示，女兒29日下午從高雄坐高鐵到新竹，大約下午2點50分與同學分開，並約好下午點碰面，之後就上了一輛TOYOTA的車，然後就失聯了。那輛車上的人從5月初就跟女兒一直在Messenger上聊天，但女兒上車後就把原本Messenger上面的帳號移除了，且有以店到店的方式寄錢給女兒。
有關國中女學生疑似北上失聯一事，其母親已報警啟動協尋。高雄市教育局表示，據學校了解，這名學生上課狀況正常，與同學互動人際關係良好，除在網路上與朋友間往來較爲活絡外，並沒有發現有其他行為問題。學校知悉學生疑似失聯後，已透過女學生互動密切交友圈，以及網路社群全力協尋。
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