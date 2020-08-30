影／澎湖馬公觀音亭溺水案 30歲年輕男無生命跡象

一名年約30歲男子今天傍晚在澎湖縣馬公市觀音亭海域溺水，消防局獲報後，立即派遣馬公分隊3車、1艇、7人前往搶救，救難人員以游泳方式接觸溺者，將溺者拖帶上救生艇再接駁上岸，這名男性溺水者被拉上岸時已無生命跡象，經CPR搶救，並送衛福部澎湖醫院急救中。

警方調查，今天傍晚5點31分接獲民眾報案，表示馬公市觀音亭海域有人溺水。消防局獲報後，立即派遣馬公分隊共3車、1艇、7人前往搶救，現場由馬公消防分隊小隊長劉明偉指揮搜救，救難人員著裝下水，以游泳方式接觸溺者，將溺者拖帶至民間救生艇，再接駁上岸，這名男性溺水者年約30歲，身分仍待釐清，他上岸時已無生命跡象，經CPR等急救後，送衛福部澎湖醫院搶救。 這名男性溺水者被拉上岸時已無生命跡象，經CPR搶救，隨即送衛福部澎湖醫院急救。記者王慧瑛／翻攝