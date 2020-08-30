14歲少女高雄北上新竹後失聯 媽媽臉書PO文請網友協尋

高雄一名媽媽在新竹各大知名社團發文，表示14歲的女兒29日從高雄搭乘高鐵到新竹，之後上了陌生人的車後失聯，希望網友協尋，少女媽媽已報警，雖警方通知女兒最後關機的定位是在台北市中正區水源路附，但仍希望新竹的民眾能幫忙轉發貼文、協尋。新竹縣警方表示，目前還無法確認少女是否在新竹縣，將調閱監視器協助尋找，希望能盡快找到少女。

少女的媽媽在貼文中表示，女兒今年國一升國二，29日下午從高雄坐高鐵到新竹，之後大約下午2點50分與同學分開，並約好下午點碰面，之後就上了一輛TOYOTA的車，車牌的數字部分是7923，然後就失聯了。那輛車上的人從5月初就跟女兒一直在Messenger上聊天，但女兒上車後就把原本Messenger上面的帳號移除了，且有以店到店的方式寄錢給女兒。

貼文中也提到，女兒與對方聊天內容有寫到他們錄取的都是未成年的孩子8歲、11歲等都有，對方好像拿著別人的身分證拍照給她女兒，叫她去領裝有搭高鐵車費的包裹，也有寄一台所謂的公務機，她已經報警，但是也希望新竹的朋友可以幫忙轉發。