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14歲少女北上見網友後失聯 母擔憂安危急PO網尋人
高雄一名14歲少女昨與友人北上到新竹後，獨自遭網友開車載走，因連絡不上愛女，少女母親焦急PO網尋人，經報警後，追查到少女最後通話位置在台北市，目前仍在尋人中。
高雄市警察局三民二分局昨晚8點40分接獲少女母親報案，她稱女兒失聯後，察看女兒手機臉書對話紀錄時，發現女兒是搭高鐵到新竹見網友，驚覺情況不妙，擔心女兒安危。
昨晚警方利用定位發話功能，發現少女最後位置在台北市中正區水源路附近，已通報新竹市警察局竹北分局以及台北市警察局中正二分局協尋。
據了解，高雄這名14歲國中少女，昨天上午與同學搭高鐵到新竹，下午2點多時，少女無故與同學分開，獨自搭上一輛車牌末4碼是「7923」的豐田車輛離去，少女原本與友人約3個小時後見面，約定時間到了卻未現身，讓少女母親心急如焚。
家人追查少女與網友的對話紀錄，得知少女是被網友藉「應徵手機遊戲陪玩」，以時薪200元、一周還有5萬元消費預算吸引，擔心她落入陷阱。
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