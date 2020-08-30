快訊

14歲少女高雄北上新竹失聯 校方：學生與網友互動活絡

AKIRA中職開球大暴投險K富邦金董事長 林志玲驚喜現身閃爆

聽新聞
test
0:00 / 0:00

完整影片曝光！風箏節女童遭7級風捲上天 林智堅回應了

中央社 / 新竹市30日電

新竹市國際風箏節下午發生3歲女童遭大型風箏捲上天意外，市長林智堅在臉書發文說，市府團隊對當事人及社會大眾表達最深歉意，會檢討原因，避免意外再發生，也會追究責任。

新竹市政府產業發展處長張力可表示，下午現場颳起7級風，且因風勢亂而強勁，導致尾巴細長的「領航」風箏不小心捲到小妹妹肚子，幸第一時間由施放者透過技巧將「領航」下壓，接住孩子，讓孩子安全落地。

新竹市副市長沈慧虹在活動現場接受媒體聯訪表示，現場工作人員在施放風箏時會有管制範圍，但下午風勢較強，不慎造成女童被長條形風箏尾端纏住，操作人員見狀立刻將風箏往下壓，讓女童逐漸下降，由眾人協助將她抱住，所幸未墜落地面。

沈慧虹指出，經送醫急診進行腦部、四肢與全身進行X光檢查後，均沒有問題，但女童頸部被風箏劃到擦傷，女童與父母一定都受到很大的驚嚇，市府表達最深歉意，後續會持續關心並給予相關協助。

沈慧虹表示，活動現場的管制範圍與安全規範等，市府都會詳加檢討，若有疏失一定會追究責任。

林智堅稍早在臉書發文表示，市府團隊對當事人及社會大眾表達最深的歉意，市府會檢討原因，避免意外再次發生，也會追究責任，深刻檢討。

女童被長條形風箏尾端纏住，操作人員見狀立刻將風箏往下壓，讓女童逐漸下降，由眾人協助將她抱住，所幸未墜落地面。圖翻攝自youtube「兒ㄚ麵線」
女童被長條形風箏尾端纏住，操作人員見狀立刻將風箏往下壓，讓女童逐漸下降，由眾人協助將她抱住，所幸未墜落地面。圖翻攝自youtube「兒ㄚ麵線」

新竹市國際風箏節下午發生3歲女童遭大型風箏捲上天意外。圖翻攝自臉書社團「重機車友▕ 各區路況、天氣回報中心」
新竹市國際風箏節下午發生3歲女童遭大型風箏捲上天意外。圖翻攝自臉書社團「重機車友▕ 各區路況、天氣回報中心」

新竹 林智堅 風箏節

延伸閱讀

5公頃「大湳雅公園」將升級！擬增兒童遊具、五感花園

林智堅直播做火龍果牛奶 神農三倍市集周末登場

中小學校長會議 林智堅：班班有冷氣 本學期提前達成

力推騎樓順平 林智堅：下了車，我們都是走路的人

相關新聞

影／疑風勢大風箏尾段纏身 女童遭捲上天幸無礙

2020新竹市國際風箏節昨天起在新竹漁港國際風箏賽場登場，今天下午活動進行時，卻有一名女童因場內風勢、造成糖果風箏尾段纏...

逢甲商圈非法民宿改名續營業 業者狡猾規避稽查難

疫情造成「補償性出遊」，旅宿業訂房爆滿，但全台非法旅宿多，容易出現消費糾紛。台中市逢甲商圈一家非法民宿，數年前遭台中市觀...

影／酒醉移工「坐沙雕」合影 天鵝造景慘被屁股壓爛

新北市八里區8月中於左岸步道起推出沙雕展，以愛情故事為主題，打造16座沙雕作品，吸引許多民眾參觀，但昨日傍晚卻有2名外籍...

台鐵七堵調車站辦公室起火冒煙 消防人員急滅火

台鐵七堵調車站辦公室下午發生火警，基隆市消防人員趕抵現場，很快就將火撲滅，但辦公室及寢室陳設多已燒毀。消防人員排煙後進入...

影／剛拿駕照 18歲騎士追風不幸魂斷北宜公路

18歲的廖姓男子今年7月剛考到機車駕照，今天上午獨自騎車出遊時，在北宜公路坪林路段發生事故，當場失去生命跡象，雖緊急送醫...

知本金聯世紀3天2火警 縣府要求限期改善否則停業

台東縣卑南鄉知本溫泉風景內的金聯世紀酒店過去3天內兩度發生火警，儘管未釀重大損失，無人員傷亡，但台東縣政府交通及觀光發展...

陸籍漁船疑遭貨輪撞翻肇逃12人失蹤 兩岸海巡聯合搜救

大陸籍漁船「閩晉漁05119號」今天清晨在桃園觀音西北方34浬海域，疑遭非洲賴比瑞亞籍貨輪撞翻肇事逃逸，造成14人落海，...

14歲少女高雄北上新竹失聯 校方：學生與網友互動活絡

高雄一名媽媽在新竹各大知名社團發文，指14歲的女兒29日從高雄搭乘高鐵到新竹，之後上了陌生人的車後失聯，已報警並希望網友...

澎湖馬公觀音亭溺水案 30歲年輕男無生命跡象

一名年約30歲男子今天傍晚在澎湖縣馬公市觀音亭海域溺水，消防局獲報後，立即派遣馬公分隊3車、1艇、7人前往搶救，救難人員...

台61線大貨車側翻 駕駛受困車內沒有呼吸心跳搶救中

嘉義縣布袋鎮台61線北上272公里處今天下午5時許發生轎車與大貨櫃車車禍事故，造成貨櫃車往左側翻，一名駕駛受困車內已沒有...

北市新光三越百貨A11館倉庫起火 緊急疏散900多人

今天傍晚17時28分，台北市信義區新光三越百貨A11館B5倉庫起火，事發時倉庫內無人待救；消防局緊急派員到場滅火，初步瞭...

14歲少女高雄北上新竹後失聯 媽媽臉書PO文請網友協尋

高雄一名媽媽在新竹各大知名社團發文，表示14歲的女兒29日從高雄搭乘高鐵到新竹，之後上了陌生人的車後失聯，希望網友協尋，...

熱門新聞

影／疑風勢大風箏尾段纏身 女童遭捲上天幸無礙

豆漿店勵志員工今出殯 受助學弟趕來跪送：恩情下輩子再還

竹市風箏節3歲女童被捲上天 市府：將檢討與追究原因

中彈43小時後 館長住院身影曝光：我會努力站起來

影／剛拿駕照 18歲騎士追風不幸魂斷北宜公路

200萬休旅車翻車卡巷弄 居民：在特技表演嗎？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。