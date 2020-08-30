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打火英雄也是健美先生 桃市消防員參賽初試啼聲奪冠
新北消防年年推出消防猛男日曆，不過桃園的消防隊員也不遑多讓，桃市消防局第一大隊大湳分隊隊員陳睿均，4年前才開始接觸重訓，今年首次參加2020全國總統盃健身健美錦標賽，就摘下一個冠軍和一個亞軍，表現相當優異。
現年27歲的陳睿均，大學就讀龍華科大電機系，畢業後在基隆擔任消防替代役一年，自那時起對消防產生興趣，同時接觸到重量訓練，在家人和女友的支持下考取消防員特考，成功在107年考上、108年受訓，今年1月才分發到大湳分隊。
陳睿均表示，他在消防役期間接觸到重訓，因為喜歡持續突破的感覺也就慢慢練出興趣，偶爾會上網看影片學習，而替代役訓練結束後、準備特考的兩年期間，在讀書之餘他也會到健身房進行訓練。
談及在2020全國總統盃健身健美錦標賽初聲試啼就拿下好成績，在健體類別獲得新秀組冠軍及社會組亞軍，陳睿均說，非常開心，原先只是抱持學習的心態參賽，沒想到能獲得評審的肯定，目標是要趁年輕一路參賽到30歲。
陳睿均表示，在分隊誘惑很多，大家都會一起買宵夜如鹹酥雞、豆花等，但他為了10月全國健美協會舉辦的職業資格賽，必須杜絕熱量陷阱，還請來個人教練輔助，餐餐自己準備白飯、水煮雞胸肉、水煮青菜等水煮便當，他笑說，比賽結束一定會報復性吃美食。
問及以後要如何維持身材？陳睿均回應，在分隊待勤時會減輕訓練量，但下班就會到健身房報到，約一天固定練習1至2小時，他說，未來希望繼續參賽，估計一年約有8至12場賽事，今年要結婚的他，期望自己能一路參賽到30歲。
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