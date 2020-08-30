竹市風箏節3歲女童被捲上天 市府：將檢討與追究原因

2020新竹國際風箏節連2天在南寮漁港隆重舉行，今天下午3時多竟發生女童被風箏捲上天空意外。經查意外是新竹市府委外人員作業失誤導致，市府剛出面道歉。圖翻攝自臉書社團「重機車友▕ 各區路況、天氣回報中心」

2020新竹市國際風箏節昨天起在新竹漁港國際風箏賽場登場，今天下午3點40分一名3歲女童因場內風勢、造成糖果風箏尾段纏住身體，遭風箏捲上天，所幸女童無受傷。新竹市政府產業發展處長張力可表示，第一時間由施放者透過技巧將領航下壓及接住孩子，現場活動已經暫停，將追究原因及檢討。

有民眾將影片PO上臉書社團「新竹大小事」，從畫面中可見，疑似現場強風將女童捲到空中，幼小身軀隨強風越捲越高，畫面驚悚，把一旁民眾嚇壞，驚叫聲連連。

張力可表示，經了解，當時工作人員正施放糖果風箏，因刮起七級風且風勢亂而強勁，致尾巴細長的「領航」風箏不小心捲到女童的肚子，第一時間就由施放者透過技巧將領航下壓及接住孩子，讓孩子安全落地，目前現場活動已經暫停。

針對活動安全措施，張力可說，施放團隊施放前有先淨空現場，大聲說要施放風箏並吹哨提醒，與民眾拉開安全距離，但準備過程較長，民眾又往「領航」風箏靠近。

張力可說，發生此意外，市府向民眾表達抱歉，將深刻追究原因及檢討，未來若風勢過大應暫停施放此類型風箏，並增加周邊的工作人員保護民眾。