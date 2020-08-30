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台中后里馬場自行車租賃業者搶客 爆發口角衝突
台中市后里馬場附近兩家自行車租賃業者，29日上午為搶客爆發口角，甚至推擠拉扯，大甲警分局義里派出所接獲報案立即出動快打警力到場，並調閱覽視器畫面，通知當事人到案說明，依法嚴辦。
29日上午9時許，吳姓遊覽車司機載遊客到后里馬場附近欲騎乘自行車，事先已向A自行車租賃業者預約好租車，未料遊覽車抵達臨停在前面路旁，讓遊客先下車。卻遭B自行車租車業者上前拍照，遊覽車司機見狀立刻下車詢問「為何拍照？」B租車業者質疑遊覽車司機亂停車，影響其做生意。
A租車業者王男等4人與B租車業者陳男等4人因搶生意當場爆發口角，雙方互相推擠拉扯，警方接獲報案立即到場，但趕抵現場雙方衝突過了，警方依規定通知當事人到案說明並依法嚴辦。
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