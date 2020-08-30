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剛拿駕照 18歲騎士追風不幸魂斷北宜公路

聯合報 / 記者陳俊智／新北即時報導

18歲的廖姓男子今年7月剛考到機車駕照，今天上午獨自騎車出遊時，在北宜公路坪林路段發生事故，當場失去生命跡象。記者陳俊智／翻攝
18歲的廖姓男子今年7月剛考到機車駕照，今天上午獨自騎車出遊時，在北宜公路坪林路段發生事故，當場失去生命跡象。記者陳俊智／翻攝

18歲的廖姓男子今年7月剛考到機車駕照，今天上午獨自騎車出遊時，在北宜公路坪林路段發生事故，當場失去生命跡象，雖緊急送醫，但下午仍傳出不幸消息；警方調查，事發當下曾有一輛計程車與廖男機車並行，後續通知該計程車駕駛協助釐清肇事原因。

警方調查，廖男今天上午獨自騎著要價10多萬元的YAMAHA R15普通重機上山獨自往坪林方向前進，事故發生前，沿途有許多大角度彎道，他都順利通過，但行經33.2公里處的彎道時突然摔車，整個人跌到支線道路的邊坡草叢。

事發當時，有熱心民眾下車查看，廖男沒有反應，救護車趕抵後，救護人員發現其已無生命跡象，一路急救到醫院，但下午仍傳出不治消息。

警方調查事故現場，初步未發現明顯撞擊痕跡，再從廖男機車車體尚屬完整的情況研判，懷疑廖男是摔車後，整個人甩飛出去，撞到護欄或標誌桿，導致身受重傷。由於廖男被緊急送醫，其酒測值由醫院代為抽血檢測。

此外，廖男雖是摔車導致重傷不治，但摔車原因不明。警方目前根據熱心民眾提供的行車記錄器發現事發前一刻有一輛計程車與廖男機車並行，後方還跟著一輛重機，目前正積極聯絡相關人等，協助釐清整件事情始末。

據了解，廖男喜歡騎車，今年7月初滿時18歲就去考取駕照，臉書大頭貼和封面照片都是他騎著愛車追風的畫面；有人見他只穿T恤、長褲就上路，貼心提醒「防摔護具、車靴」，他笑回「在朋友身上」。6天前，他也曾在臉書約友人一起騎車上山，但因故作罷，改約開學後再去，未料竟成無法實現的約定。

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