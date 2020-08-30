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網購外島船票遇詐 33人遭騙逾200萬

中央社 / 台北30日電

離島遊正夯，有人在網路旅遊訂票網消費後遭詐騙。示意圖／聯合報系資料照
離島遊正夯，有人在網路旅遊訂票網消費後遭詐騙。示意圖／聯合報系資料照

受疫情影響，國內旅遊需求攀升，根據刑事局165反詐騙諮詢專線今天統計指出，網路旅遊訂票「船購網」和「飛魚船票網」於1至28日共有33名消費者受騙，財損逾新台幣200萬元。

刑事局今天發布新聞稿表示，受疫情影響，國內旅遊需求逐漸攀升，「船購網」及「飛魚船票網」網路平台鎖定線上旅遊訂票商機，民眾藉此可搭乘客輪出遊外島，但165反詐騙諮詢專線上週接獲民眾報案，稱於「船購網」訂購船票後竟遭遇詐騙。

165反詐騙諮詢專線統計發現，於「船購網」及「飛魚船票網」消費後遭騙案，光上週就高達63件諮詢及檢舉；另統計1至28日則共有33名消費者受騙，財損金額共200萬餘元。

其中，新北市1名21歲的李姓男學生日前在「飛魚船票網」購買前往蘭嶼的船票後，不久便接到假冒客服人員的詐騙電話，對方佯稱因訂票系統出錯且誤植成數十筆訂單，進而詢問李男所使用的銀行業者。

緊接著，另一名假冒銀行客服者又致電李男，要求他到指定地點操作ATM才可解除多餘扣款，深信不疑的李男便依對方指示操作ATM，將自己帳戶內的金額轉匯至詐騙集團所指定帳戶，共匯款4筆，遭詐財損達14萬餘元。

刑事局提醒，網路平台雖有提醒反詐騙警告標語，但請民眾若遇電商或銀行來電告知因消費問題需變更交易模式時，應先至官方網頁尋找客服電話並回撥諮詢，確認是否真有交易或金流情事，以免受騙。

此外，ATM及網路銀行均無解除或取消分期付款功能，且解除分期付款也不會將自身存款匯至他人指定帳戶，請民眾提高警覺，若有任何疑問可撥打165反詐騙專線諮詢。

詐騙集團 蘭嶼

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