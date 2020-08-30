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逢甲商圈非法民宿改名續營業 業者狡猾規避稽查難

聯合報 / 記者余采瀅／台中即時報導

台中市逢甲商圈一家非法民宿，數年前遭台中市觀光旅遊局稽查開罰，但有民眾發現目前該家民宿改名後，又繼續在訂房網站刊登廣告違法營業。圖／取自Booking.com
台中市逢甲商圈一家非法民宿，數年前遭台中市觀光旅遊局稽查開罰，但有民眾發現目前該家民宿改名後，又繼續在訂房網站刊登廣告違法營業。圖／取自Booking.com

疫情造成「補償性出遊」，旅宿業訂房爆滿，但全台非法旅宿多，容易出現消費糾紛。台中市逢甲商圈一家非法民宿，數年前遭台中市觀光旅遊局稽查開罰，但有民眾發現目前該家民宿改名後，又繼續在訂房網站刊登廣告違法營業。台中市觀旅局長林筱淇表示，針對個案將持續稽查，但訂房網站大多設在國外，稽查確有難度，希望中央協助透過外交管道從源頭管理。

國內旅遊夯，民宿常透過網路平台Agoda、Booking.com等國外訂房網站訂房，但其中暗藏許多非法民宿。有民眾發現，位於逢甲商圈一家非法民宿，數年前遭台中市觀光旅遊局稽查開罰10萬，但目前該家民宿改名，繼續在Booking.com刊登廣告攬客違法營業。

林筱淇說，台中市非法旅宿大部分集中於逢甲商圈、一中街商圈及台中火車站等鬧區，依「發展觀光條例」，未經核准擅自經營非法旅館可處10萬至50萬元罰鍰；至於非法業者經查處裁罰後仍繼續營業，觀旅局會持續加強稽查，經連續查獲2次違法營業，依法予以斷水斷電處分。

林筱淇也坦言，非法民宿業者相當狡猾，不僅常在訂房網站變更民宿名稱，還與顧客約在外面見面，或是將鑰匙放在郵箱讓旅客領取，稽查難度很高。即使有員警陪同前往稽查，業者仍避不開門，甚至有些業者還會將稽查人員的車輛及長相記下規避稽查，讓稽查人員疲於奔命。

林筱淇說，裁罰日租套房一定要有發票、收據等交易具體事證才能開罰，中間還要查證、蒐集資料，並不容易，且業者主要在國外訂房網站刊登廣告攬客，因訂房網站網址大多設在國外，從源頭管理才能有效遏止非法業者攬客，希望中央透過外交管道限制訂房網站刊登非法旅宿廣告，杜絕非法旅宿的行銷管道。

中市府觀旅局指出，去年稽查非法旅宿業共283家次，裁罰151件，今年目前已稽查243家次，裁罰54件，另外掌握事證40件，現正依程序辦理裁處中，以維護中市旅宿公共安全，確保消費者權益。

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