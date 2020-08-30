店員疏失民眾誤領振興券 警員熱心服務協助追回

台南市警一分局東門派出所警員楊曜銘，熱心協助超商找回誤領振興券獲表揚。記者黃宣翰／翻攝

台南市警一分局東門派出所警員楊曜銘，受理東區徐姓超商店長求救說，店員一時疏失讓民眾誤領9000元振興券，如不能及時找回，店員需自行負擔損失，楊利用徐提供線索輔以警政系統比對查證，迅速通知誤領民眾返回超商繳回，徐寫信到警政署信箱感謝楊熱心為民服務，楊今天獲市警一分局今天記嘉獎表揚。

楊曜銘8月5日中午11多，突接徐姓商店長以Line通訊軟體請求楊員協助，楊到場了解後得知，店店員系統操作錯誤，導致民眾誤領共9000元振興券，如果不能及時找回，將由店員自行負擔損失，楊迅速查明是誰誤領走，通知對方繳回超商。

徐姓店長為感謝楊協助，19日寫信至警政署署長信箱表揚同仁積極任事，警政署25日發文給市警一分局加以肯定，市警一分局今天核發嘉獎一支表揚。

「獲得警政署和警分局表揚，我很開心！」楊曜銘說，他看見店長及店員神情焦慮、心急如焚，利用店長提供瑣碎的線索輔以警政系統比對查證，迅速通知誤領民眾返回超商並將誤領證券繳還超商。