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店員疏失民眾誤領振興券 警員熱心服務協助追回
台南市警一分局東門派出所警員楊曜銘，受理東區徐姓超商店長求救說，店員一時疏失讓民眾誤領9000元振興券，如不能及時找回，店員需自行負擔損失，楊利用徐提供線索輔以警政系統比對查證，迅速通知誤領民眾返回超商繳回，徐寫信到警政署信箱感謝楊熱心為民服務，楊今天獲市警一分局今天記嘉獎表揚。
楊曜銘8月5日中午11多，突接徐姓商店長以Line通訊軟體請求楊員協助，楊到場了解後得知，店店員系統操作錯誤，導致民眾誤領共9000元振興券，如果不能及時找回，將由店員自行負擔損失，楊迅速查明是誰誤領走，通知對方繳回超商。
徐姓店長為感謝楊協助，19日寫信至警政署署長信箱表揚同仁積極任事，警政署25日發文給市警一分局加以肯定，市警一分局今天核發嘉獎一支表揚。
「獲得警政署和警分局表揚，我很開心！」楊曜銘說，他看見店長及店員神情焦慮、心急如焚，利用店長提供瑣碎的線索輔以警政系統比對查證，迅速通知誤領民眾返回超商並將誤領證券繳還超商。
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