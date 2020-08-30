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影／酒醉移工「坐沙雕」合影 天鵝造景慘被屁股壓爛
新北市八里區8月中於左岸步道起推出沙雕展，以愛情故事為主題，打造16座沙雕作品，吸引許多民眾參觀，但昨日傍晚卻有2名外籍移工直接坐在一座「美善天使」沙雕上拍照，原本一對美麗的情侶天鵝，瞬間被壓爛一隻，沙雕師心血全毀。高管處長謝俊隆表示，已報警處理，並將於今日下午請沙雕師緊急修復，若天候狀況佳，約半天即可完成。
配合七夕情人節，新北市高管處8月16日起於八里左岸推出「液態之愛」沙雕展，展期至10月19日，為期65天，16座沙雕作品分別呈現情人從相識瞭解到步入婚姻的浪漫過程，另外「光之憶」光雕展也同步開展，每日晚上6點半至10點半在婚紗廣場、水興公、渡船頭老街及龍形碼頭河岸璀璨亮燈。
但，昨晚11點有民眾路過沙雕展區時，看見惡意人士坐在沙雕上拍照，造成一座「美善天使」沙雕毀損，上前制止後，發現是兩位酒醉的外籍移工，被制止後直說「不知道、對不起」，隨後逃離現場，令民眾氣得將他們的誇張行徑po上「爆料公社」。
謝俊隆指出，獲報沙雕遭破壞時，已立即通知沙雕師，預計今日下午進場修復，修復時程須視天候而定，若天候佳，大約半天即可完成；另據謝俊隆轉述，沙雕師得知後，直說「怎麼會有這樣破壞公物的人」，目前沒有打算提告，只希望盡快修復。
高管處表示，「美善天使」雕刻著兩隻面對面天鵝，象徵對愛情的忠誠、終身不渝，在河濱區內巡邏的保全發現沙雕遭破壞後，已立即報警處理，警方將以破壞公物進行偵辦；另外，每座沙雕作品均有圍起禁止進入的圍繩，並放置嚴禁觸摸的告示牌，希望民眾能發揮公德心，不要恣意觸摸破壞。
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