心臟裝支架挑戰暖東峽谷紅線 男中途不適消防馳援

基隆市1名心臟有裝支架的男子到暖暖區暖東峽谷健行，途中感到暈眩、肢體無力，向消防局求援。救護人員到場，確認對方生命徵象穩定，等他身體狀況好轉後，攙扶下山脫險。

基隆市「119」勤務指揮中心今天上午10點48分接獲報案電話，指在暖東峽谷紅色步道指標1.1公里處，有名男子因為暈眩、肢體無力，無法行走，請求消防局派員救護。

消防局派遣暖暖分隊7名消防人員上山救援，上午11點28分找到這名男子，初步檢視無外傷、生命徵象穩定，中午12時左右攙扶下山。這名男子表示身體狀況已有改善，不需送醫，並向消防人員表達謝意。

暖東峽谷步道分成藍色、黃色和紅色3條步道。藍線最好走，基隆設施完善，僅有一些階梯。黃線高低落差大，行動不便者不建議行走。紅線除高低落差大，有些路段需要繩索輔助，有危險性，也不建議行動不便者前往。

消防局表示，登山應準備充分裝備，最好攜帶衛星定位儀（GPS）或手機（衛星電話）、醫療器材及藥品、求救煙霧棒及口哨等，並備妥預備用電池。登山前應依行程計劃等評估自我能力、身心狀況是否勝任，若身體不適就不可勉強上山。