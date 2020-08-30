知本金聯世紀3天2火警 縣府要求限期改善否則停業

知本金聯世紀酒店過去3天內兩度發生火警，台東縣政府限期改善，業者表示，會全力配合縣府要求改善。記者羅紹平／攝影

台東縣卑南鄉知本溫泉風景內的金聯世紀酒店過去3天內兩度發生火警，儘管未釀重大損失，無人員傷亡，但台東縣政府交通及觀光發展處表示，已依法限期業者在9月3日前改善，逾期未改善則勒令暫停營業至改善為止。業者楊伯綠說，會全力配合，在9月3日前完成改善。

金聯世紀酒店董事長楊伯綠接受記者電話訪問時說，發生意外，任何人都不樂見，對消費者很抱歉，員工也努力善後，明天周一金聯世紀依舊滿房，仍有逾500人大團入住，他必須對支持金聯世紀的消費者、旅行社表達由衷感謝。

金聯世紀酒店27日凌晨1點多，頂樓泡湯區機房與更衣室發生火警，幸未波及下方客房區，但當天火警鈴聲大作，讓住房492名遊客嚇壞，有女房客嚇到腿軟，需親友攙扶下樓疏散，業者善後危機處理得宜，除了早餐，還準備午餐餐盒讓退房遊客外帶，讓飽受驚嚇的房客情緒平撫不少。

不過，今天凌晨3點左右，同一起火點，因雜物堆積未清除再次復燃，幸好只有小火花，被巡邏員工及時發現且動手自行滅火，未驚動房客。

台東縣消防局副局長盧東發表示，上次的火警在11樓，滅火時也造成10樓受損，消防局已要求業者這2個樓層暫停營業，必須恢復消防設備並通過安檢，才能營業。

縣府交觀處長余明勳表示，上次火警後，縣府已在酒店門口張貼「不合格場所」告示提醒遊客，限期業者在9月3日前改善消防設備，若安檢不過，將勒令全棟暫停營業至改善止。