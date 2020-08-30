影／寵物鸚鵡不見了 6歲童偷溜出門找鳥警尋獲

台中市李姓男童在23日時帶著鸚鵡到台中車站附近公園遊玩，未料鸚鵡飛走，李童被母親帶回距離車站不遠的店面看店後，男童為了找鳥，又私自跑到車站旁的公園，不斷指著樹喊著寵物的名字，附近民眾見狀，認為男童與家人走失，因此通報警方到場，警方根據男童身上的手機，順利帶男童返家。

台中市第三警分局立德所警員何誠晉、洪佳玉在23日晚間7時許獲報，台中車站附近公園疑有一名男童走失，兩警到場詢問李姓男童（6歲）是否知道父母親去處，但男童只顧著看著樹上，並不斷對著樹喊話。

警方見無法從男童口中得出答案，轉而向男童借手機查看，從中順利連絡上男童父親，並由其父親口中得知住家就在前方不到100公尺處，警方便步行護送男童返家。

兩警陪男童返家途中，男童突然向前奔跑，才發現男童母親就站在前方，因男童母親接到丈夫電話，因此外出到附近找孩子。

男童母親表示，下午得知家中飼養的鸚鵡不見，已經帶男童返回現場尋找半小時，因為她還要顧店，不能陪兒子找太久，所著又帶兒子返回店面工作，接到丈夫電話前10分鐘才發現兒子不見，以為兒子跑去親戚家玩，沒想到是跑到車站附近找鳥，未來會多注意兒子的行蹤，避免發生危險。