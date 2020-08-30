迷路男童逗留車禍現場 桃園女警協助返家
桃園市平鎮區平東路今天上午發生一起交通事故，正當員警忙著處理事故現場時，突然發現路旁站著1名男童哭著臉，上前關心後才知道原來小男童貪玩，趁著家人不注意溜出門，沒想到忘了回家的路，員警透過里長廣播總算找到家長。
平鎮警分局建安派出所所長劉偉成表示，4歲男童住平鎮區平東路，上午溜出門玩耍，玩累了想回家，卻發現走遠了記不得路，情急下站在路旁哭，正好員警在附近處理車禍，警員林晏汝覺得奇怪怎麼小朋友傷心哭著卻沒大人出面，於是上前關心，才知道小朋友迷路，因為一下子說不清楚住哪裡，於是先帶回派出所，還準備點心及果汁「招待」。
員警研判男童離家應該不遠，先請里長協助廣播，也拿著男童照片到走失位置附近，挨家挨戶詢問，沒多久，男童的父親趕到派出所指認帶他回家，並向警方道謝。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言