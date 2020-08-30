迷路男童逗留車禍現場 桃園女警協助返家

桃園市平鎮區平東路今天上午發生一起交通事故，正當員警忙著處理事故現場時，突然發現路旁站著1名男童哭著臉，上前關心後才知道原來小男童貪玩，趁著家人不注意溜出門，沒想到忘了回家的路，員警透過里長廣播總算找到家長。

平鎮警分局建安派出所所長劉偉成表示，4歲男童住平鎮區平東路，上午溜出門玩耍，玩累了想回家，卻發現走遠了記不得路，情急下站在路旁哭，正好員警在附近處理車禍，警員林晏汝覺得奇怪怎麼小朋友傷心哭著卻沒大人出面，於是上前關心，才知道小朋友迷路，因為一下子說不清楚住哪裡，於是先帶回派出所，還準備點心及果汁「招待」。