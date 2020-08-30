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花蓮婦人單手調整安全帽 機車突失控撞油罐車不治

聯合報 / 記者王思慧／花蓮即時報導

花蓮富里鄉台9線285.5公里處昨天發生一起死亡車禍，一名年約65歲黃姓婦人騎著普通重型機車，由南往北行駛時，不知何故突然失控，向左衝到對向車道，迎面撞上一輛油罐車，機車直接由車側撞入，還波及後方車輛，救護車緊急送醫急救，仍傷重不治，詳細事故原因尚待警方調查釐清。

玉里警分局表示，黃姓婦人在昨天上午10時許騎機車北上，她原本騎在外車道，在285.5公里處時，機車突然失控，整輛機車向右傾斜，衝往對向車道，側撞油罐車左後方，並波及後方南下的轎車。55歲柯姓油罐車駕駛來不及煞車衝撞，黃女送往玉里慈濟醫院急救後不治，雙方皆無酒駕。

根據行車記錄器畫面，黃婦騎車時左手放開機車龍頭調整安全帽，機車失去平衡左右晃動，儘管黃婦想把機車拉正，緊抓龍頭不放，但機車往對向車道衝去，整個人也被拖行，衝向油罐車左後方，不幸被車輪輾壓。據了解，黃姓婦人從富里鄉往東里方向，參加豐年祭的路上發生意外，油罐車駕駛依過失致死罪嫌移送。

昨天上午一名黃姓婦人騎機車失控，不幸撞上油罐車傷重不治。記者王思慧／翻攝
昨天上午一名黃姓婦人騎機車失控，不幸撞上油罐車傷重不治。記者王思慧／翻攝
黃姓婦人機車突然失控撞上對向油罐車，機車整輛撞爛。記者王思慧／翻攝
黃姓婦人機車突然失控撞上對向油罐車，機車整輛撞爛。記者王思慧／翻攝

車道 事故 行車記錄器

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