影／女攀登池有山滑落峭壁頸椎受傷 空勤直升機送醫

空勤總隊今早6時許出動黑鷹直升機，將張姓女山友吊掛上直升機送往台中機場，轉送醫院治療。圖／空勤總隊提供

張姓女山友與登山團體一行9人昨日攀登台中市和平區池有山，未料她滑落峭壁，頸椎和腳受傷無法走路，消防局昨申請空勤總隊直升機吊掛救援，卻因山區氣候和能見度不佳無法起飛；空勤總隊今早6時許再出動黑鷹直升機，將張女吊掛上直升機送往台中機場，轉送醫院治療。

台中市消防局昨天上午8時54分獲報，池有山有山友受傷，消防局派梨山分隊出動消防車1輛，消防人員4人，武陵站保育巡查員1人、保七總隊第五大隊武陵小隊2人、高山協作1人，由小隊長黃暉銘帶隊前往救援。

62歲張姓女山友頸椎及腳部受傷、意識清楚、無法行走，報案人員說，登山團體一行9人共3男6女，28日從彰化出發至登山口，為期2天1夜攀登池有山、品田山的登山活動，經池有名樹附近峭壁時，其中張姓女隊友疑似手滑摔落約6公尺高峭壁，急需救援，許姓領隊下去查看傷者傷勢，請求消防局人員救援。

高山協作先將女傷者移至步道上，經現場人員討論後，往新達池走，到新達池等待救援，昨天中午空勤總隊黑鷹直升機從清泉崗基地起飛執行任務，因雲層太厚能見度低，暫返基地待命。

空勤總隊指出，因考量傷者頸椎受傷，如人力搬運恐造成二次傷害，今天上午6時40分，空勤總隊直升機從清泉崗機場起飛，在池有山新達山屋將張女吊掛上直升機，並於今天上午8時15分降落台中機場，交由救護車送醫治療。