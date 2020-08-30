偷車賊車上呼呼大睡 眼尖警甕中捉鱉

新北市一名偷車賊偷車後覺得疲憊，開進一處停車場休息，不料馬上被警方逮到。記者魏翊庭／翻攝

竊賊偷車睡車上，遭眼尖警察查獲。新北市三峽警分局二橋派出所長陳華欽、警員李汎哲日前執行巡邏勤務，巡經鶯歌區文化路一處停車場，發現有輛轎車未熄火，警方覺得有異，查詢後發現是輛失竊車，上前查看發現車內男子正呼呼大睡，警方敲車門盤查，對方坦言是偷來，立刻被帶回派出所偵辦。

警方在一旁觀察，發現駕駛人未下車也沒有要駛離的跡象，陳華欽覺得事有蹊蹺，隨即以警用電腦查詢，發現該部車是失竊車輛，靠近一看，車內男子正在駕駛座呼呼大睡，警方立即敲車門盤查，甕中捉鱉。現場盤詢男子也坦承自小客車是竊取而來，當場被警方依竊盜罪嫌帶回所偵辦。

據竊嫌供稱，27日在三峽區大勇路上竊取自小客車後，欲作為平日代步工具，因為感覺很累，隨意駕駛贓車到一處停車場休息。不料，碰到眼尖巡邏員警，靠近敲車窗時仍在昏睡中，隨即遭警方查獲。該名車主是陳姓被害人，他愛車失竊當天報案，當日警方即迅速破案。