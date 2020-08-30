影／妙齡女緊急煞車被追撞 因趕高鐵未等警來吃罰單

台中市陳姓男子在15日開車行經南區復興路時，因當時路口正要變為黃燈，陳誤以為前方轎車會加速通過，未料前車突然緊急煞車，陳煞車不及撞上，被撞的蕭姓女子下車後稱「要趕高鐵」，拍了雙方車損後就開車離開，陳只好報警，警方循線通知蕭女到案，並依違反道交條例告發。

台中市第三警分局交通分隊在15日上午10時許獲報，陳姓男子開車行經南區復興路時，因前方路口號誌正在轉換黃燈，陳以為前方車輛會加速通過該路口，沒想到對方車輛卻是剎車準備停等紅燈，他隨即剎車仍是閃避不及，車輛右前車頭與前方左後側車身發生碰撞，當時雙方都有下車，他還告知對方要報警，但對方趁他在車尾擺放三角錐時離去，陳男只好求助警方，希望找到對方商談後續賠償事宜。

警方調閱監視器發現，發現是蕭姓女子（27歲）涉案，因此通知她到案說明，根據監視器，蕭女停等號誌遭後方陳姓男子追撞，雖非肇事主因，但發生交通事故是事實，若沒有獲得雙方駕駛同意，不得離開現場。

蕭女辯稱，當時她見號誌轉換準備停車，對方車輛從左後方追撞上來，雙方都有下車查看，但她沒有聽見對方說要報警，因為自己要趕高鐵，因此只有請乘客下車拍車損，沒有留下聯絡方式給對方就離去。