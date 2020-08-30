影／大清早酒駕 男開轎車追撞新北公車

新北市三重區今天一大清早就發生轎車撞公車交通事故，55歲王姓公車司機丈二金剛搞不懂為何沒有任何突發路況，公車屁股卻被追撞，趕緊下車查看，見撞他的34歲轎車陳姓駕駛，頓時恍然大悟，原來對方渾身酒臭味。

這起車禍發生在清晨5點多的三重區五華街，從道路監視器可以看出，陳姓男子原本駕駛轎車一路尾隨在公車後方，因為路幅狹小只有雙向各1車道，他一度隨著公車緩慢、平順地S形超過一輛路邊違停車，完全看不出異狀，沒想到稍後在筆直無礙路段，突然恍神撞上公車屁股。

公車上當時只有1名乘客，和王姓司機同時感受到挨撞的震動，幸好2人都沒有受傷，趕緊下車查看狀況，發現後方小轎車車頭毀損，陳姓駕駛趴在方向盤上，頭部有撕裂傷，趕緊報案求助。