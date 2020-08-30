豆漿店勵志員工今出殯 受助學弟趕來跪送：恩情下輩子再還

彰化縣員林鎮莒光路一家豆漿店前天發生瓦斯漏氣引發火災，造成一死兩傷，死者巫姓男子生前身世坎坷，但樂於助人，巫姓男子今天出殯，曾受他幫助的康姓學弟與他失聯一段時間，今天特地趕來彰化上香，送學長最後一程，跪在靈堂前悲從中來，讓旁人看了格外鼻酸。

29歲巫姓男子死亡後，眾人發現他的境遇悲涼卻勵志上進，2008年就讀私立大慶商工建教班，維持個人溫飽，得知康姓學弟家境貧困，捐出打工薪水1萬元，兩人結拜為義兄義弟，他暖心義舉登上各大媒體版面。

巫男沒兄弟姊妹，父母都亡故，長時間獨居，員林市寶蓮生命禮儀公司願負擔所有喪葬和進塔費用，卻發現身後事沒有像樣遺照可用，最後輸出巫男念書時的照片，讓人緬懷。

康姓學弟現在是小貨車司機，今天現身靈堂，他表示，先前與學長失聯，找學長很久，很多話想對他說，從媒體得知他發生意外的消息不可置信，「這輩子還不完的恩，下輩子再還。」