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影／台中閃紅燈路口搶快 貨車遭轎車撞翻肉塊撒滿地
台中市王姓男子是肉品車司機，今天凌晨開貨車行經南屯區大觀路、大墩十一街口時，當時王的方向是閃紅燈，王疑未依照道交條例規定「先停再開」，直接搶快通過，造成行駛在大墩十一街的張姓男子開車撞上，張車頭撞上王的貨車車側，王貨車上的肉品散落一地，幸好二人都只受輕傷，經查，該路口是閃紅、閃黃路口，雙方都有肇事原因，全案將調閱監視器後，釐清案情，若有違規，將依法告發。
據查，王姓男子（48歲）今天凌晨零時許，駕駛載運雞、鴨、豬等肉品的貨車沿南屯區大觀路，往大墩十二街方向行駛，另名張姓男子（40歲）駕駛白色轎車沿大墩十一街往文心路方向行駛，王、張二人在大觀路、大墩十一街口交會，當時王的燈號是閃紅、張是閃黃，雙方疑都未依規定停車再開、減速慢行，雙方在路口發生碰撞。
王貨車的左側車身遭張的車頭撞上，張車頭凹陷近乎全毀，王車則被撞翻，貨車上的肉品散落一地，警方獲報到場後，對二人酒測，發現二人都沒有酒精濃度，初步調查，雙方未依規定禮讓，才會釀禍，詳細的案發原因，有待交大事故組分析研判。
台中市第四警分局交通分隊表示，根據道路交通標誌標線號誌設置規則第211條規定，閃光黃燈表示「警告」，車輛應減速接近，注意安全，小心通過；閃光紅燈表示「停車再開」，車輛應減速接近，先停止於交岔路口前，讓幹道車優先通行後認為安全時，才可繼續前進，呼籲用路人行經閃紅、閃黃燈路口時，依規定行駛，避免發生交通事故。
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