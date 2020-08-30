快訊

豆漿店勵志員工今出殯 受助學弟趕來跪送：恩情下輩子再還

上海再傳台灣輸入新冠確診病例 近兩周第3例

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／台中閃紅燈路口搶快 貨車遭轎車撞翻肉塊撒滿地

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市王姓男子是肉品車司機，今天凌晨開貨車行經南屯區大觀路、大墩十一街口時，當時王的方向是閃紅燈，王疑未依照道交條例規定「先停再開」，直接搶快通過，造成行駛在大墩十一街的張姓男子開車撞上，張車頭撞上王的貨車車側，王貨車上的肉品散落一地，幸好二人都只受輕傷，經查，該路口是閃紅、閃黃路口，雙方都有肇事原因，全案將調閱監視器後，釐清案情，若有違規，將依法告發。

據查，王姓男子（48歲）今天凌晨零時許，駕駛載運雞、鴨、豬等肉品的貨車沿南屯區大觀路，往大墩十二街方向行駛，另名張姓男子（40歲）駕駛白色轎車沿大墩十一街往文心路方向行駛，王、張二人在大觀路、大墩十一街口交會，當時王的燈號是閃紅、張是閃黃，雙方疑都未依規定停車再開、減速慢行，雙方在路口發生碰撞。

王貨車的左側車身遭張的車頭撞上，張車頭凹陷近乎全毀，王車則被撞翻，貨車上的肉品散落一地，警方獲報到場後，對二人酒測，發現二人都沒有酒精濃度，初步調查，雙方未依規定禮讓，才會釀禍，詳細的案發原因，有待交大事故組分析研判。

台中市第四警分局交通分隊表示，根據道路交通標誌標線號誌設置規則第211條規定，閃光黃燈表示「警告」，車輛應減速接近，注意安全，小心通過；閃光紅燈表示「停車再開」，車輛應減速接近，先停止於交岔路口前，讓幹道車優先通行後認為安全時，才可繼續前進，呼籲用路人行經閃紅、閃黃燈路口時，依規定行駛，避免發生交通事故。

台中市張姓男子今天凌晨行經南屯區大觀路、大墩十一街時，撞上王姓男子的貨車，王貨車被撞到側翻。圖／讀者提供
台中市張姓男子今天凌晨行經南屯區大觀路、大墩十一街時，撞上王姓男子的貨車，王貨車被撞到側翻。圖／讀者提供
台中市張姓男子今天凌晨行經南屯區大觀路、大墩十一街時，撞上王姓男子的貨車，王貨車被撞到側翻。圖／讀者提供
台中市張姓男子今天凌晨行經南屯區大觀路、大墩十一街時，撞上王姓男子的貨車，王貨車被撞到側翻。圖／讀者提供
台中市張姓男子今天凌晨行經南屯區大觀路、大墩十一街時，撞上王姓男子的貨車，王貨車被撞到側翻。圖／讀者提供
台中市張姓男子今天凌晨行經南屯區大觀路、大墩十一街時，撞上王姓男子的貨車，王貨車被撞到側翻。圖／讀者提供
台中市張姓男子今天凌晨行經南屯區大觀路、大墩十一街時，撞上王姓男子的貨車，王貨車被撞到側翻，肉品散落一地。圖／讀者提供
台中市張姓男子今天凌晨行經南屯區大觀路、大墩十一街時，撞上王姓男子的貨車，王貨車被撞到側翻，肉品散落一地。圖／讀者提供
台中市張姓男子今天凌晨行經南屯區大觀路、大墩十一街時，撞上王姓男子的貨車，張車頭凹陷。圖／讀者提供
台中市張姓男子今天凌晨行經南屯區大觀路、大墩十一街時，撞上王姓男子的貨車，張車頭凹陷。圖／讀者提供

肉品 事故 台中市

延伸閱讀

200萬休旅車翻車卡巷弄 居民：在特技表演嗎？

美豬爭議 林明溱：營養午餐禁用美豬、美牛

遭嗆「要讓對方死」 男揪眾安平街頭尋仇開槍判7月3月

挺台灣豬農 鄭文燦：桃園市營養午餐選用國產豬肉

相關新聞

豆漿店勵志員工今出殯 受助學弟趕來跪送：恩情下輩子再還

彰化縣員林鎮莒光路一家豆漿店前天發生瓦斯漏氣引發火災，造成一死兩傷，死者巫姓男子生前身世坎坷，但樂於助人，巫姓男子今天出...

影／台中閃紅燈路口搶快 貨車遭轎車撞翻肉塊撒滿地

台中市王姓男子是肉品車司機，今天凌晨開貨車行經南屯區大觀路、大墩十一街口時，當時王的方向是閃紅燈，王疑未依照道交條例規定...

影／隔2天知本金聯世紀酒店再傳火警 百餘房客渾然不知

台東縣知本溫泉風景區「金聯世紀酒店」頂樓泡湯區更衣室及機房27日凌晨1時許發生火警，經消防人員撲滅，時隔2天，今天（30...

200萬休旅車翻車卡巷弄 居民：在特技表演嗎？

台南市1名年約60歲婦人今晚8時多駕駛200多萬元休旅車，經南區大同路二段482巷，不慎擦撞1輛停在路旁轎車左後輪後側翻...

警察故事／女友日記成鐵證 檢查官犯罪吃牢飯

前台南地檢署檢察官顏漢文捲入廟產爭奪，多次策畫買凶謀殺高雄金山寺住持釋圓塵，專案小組爬梳錯綜複雜的人物關係，破案拼圖始終...

女童弄丟暑假作業怕挨罵 遠赴屏東找外公求援卻迷路

台中市沙鹿區一名紀姓女童（9歲）因暑假作業不見，擔心被父母責罵，於日前清晨獨自一人搭乘客運南下到屏東找外公求援。豈料，紀...

台中警犬隊宣導「青春五反」 傳梗圖抽萌犬抱枕、杯墊

隨著暑期航向尾端，為期2個月的暑期保護青少年活動「青春專案」也接近尾聲，台中市警犬隊為加深民眾對「反幫派、反霸凌、反吸毒...

警察故事／一道光照出掌印 警揪出惡狼

民國83到87年間，嘉義市出現「北鎮之狼」，歹徒凌晨由陽台闖入民宅，矇面持尖刀威脅屋主丶洗劫財物，還性侵十多名女子、少婦...

內湖運動中心攀岩場傳意外 封場調查

北市內湖運動中心昨上午傳出墜落意外，36歲蘇姓女工程師到室外攀岩場練習，疑未繫上安全鎖，從10米高處踩空墜落，送醫搶救仍...

9月1日路口安全大執法 竹市這些路口加強取締

9月1日全國展開為期1個月的路口安全大執法，新竹市警察局擇定公道五路與慈雲路口等易肇事、易違規路口加強取締，市警局指出，...

豆漿店勵志員工明出殯 禮儀社董娘負擔全部費用　

彰化縣員林鎮莒光路一家豆漿店昨天清晨發生瓦斯漏氣，引發火災造成一死兩傷，死者巫姓青年身世坎坷，有網友發動募款為他辦後事...

北市七旬翁家中滷肉竟睡著 消防員按門鈴才醒

台北市一棟公寓下午傳出冒煙，鄰居見狀報案，警消到場發現是煮焦事件，高齡的屋主自稱滷肉到一半不慎睡著，幸無引起大火。這場火...

熱門新聞

豆漿店勵志員工明出殯 禮儀社董娘負擔全部費用　

內湖運動中心攀岩場意外 女子未扣好安全鎖墜落死亡

台南六甲往小瑞士、夢幻湖景點 警一早攔檢80部重機車

內湖運動中心女攀岩墜落不治 體育局：自我練習未繫鎖

中彈43小時後 館長住院身影曝光：我會努力站起來

影／男墜瑞芳茶壺山廢棄礦坑50米 垂降攀爬救出洞送醫

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。