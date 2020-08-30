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影／隔2天知本金聯世紀酒店再傳火警 百餘房客渾然不知

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影／隔2天知本金聯世紀酒店再傳火警 百餘房客渾然不知

聯合報 / 記者羅紹平／台東縣即時報導

台東縣知本溫泉風景區「金聯世紀酒店」頂樓泡湯區更衣室及機房27日凌晨1時許發生火警，經消防人員撲滅，時隔2天，今天（30日）凌晨3點傳復燃，但住房遊客渾然不知，縣消防局知本分隊表示，警消趕抵時，飯店員工已自行滅火，至於復燃原因待調查。

台東縣消防局今天凌晨近3點接獲金聯世紀酒店報案，指日前同一起火點復燃，先出動當地的知本分隊人車前往救援，並請台東、特搜、豐田、太麻里分隊人車支援，因數分鐘後確認火勢熄滅，知本分隊處置，其他分隊則中途歸隊。

知本分隊表示，消防人員抵達現場，先到11樓頂湯屋後方的機房位置，確認無火無煙後，在3點半撤離。

金聯世紀酒店表示，今天凌晨員工巡邏時發現前天發生火警的位置有火花，除立刻加以撲滅，但為確保安全，仍通報119派消防車到場處理，未疏散房客。

上次火警時，金聯世紀酒店滿房，疏散房客492人，火警後繼續照常營業，因暑假今天結束且是周日，民眾出遊不多，今天凌晨復燃，金聯世紀酒店1百多位遊客住房，但均熟睡渾然不知，多位遊客今天早上受訪表示「不知道有狀況」。

金聯世紀酒店隔2天，今天凌晨頂樓泡湯區機房再傳火警，幸只是小火花經員工自行撲滅。圖為27日凌晨火警情形。圖／本報資料照片
金聯世紀酒店隔2天，今天凌晨頂樓泡湯區機房再傳火警，幸只是小火花經員工自行撲滅。圖為27日凌晨火警情形。圖／本報資料照片
金聯世紀酒店隔2天，今天凌晨頂樓泡湯區機房再傳火警，幸只是小火花經員工自行撲滅。記者羅紹平／翻攝
金聯世紀酒店隔2天，今天凌晨頂樓泡湯區機房再傳火警，幸只是小火花經員工自行撲滅。記者羅紹平／翻攝
金聯世紀酒店隔2天，今天凌晨頂樓泡湯區機房再傳火警，幸只是小火花經員工自行撲滅。圖為27日凌晨火警情形。圖／本報資料照片
金聯世紀酒店隔2天，今天凌晨頂樓泡湯區機房再傳火警，幸只是小火花經員工自行撲滅。圖為27日凌晨火警情形。圖／本報資料照片
金聯世紀酒店隔2天，今天凌晨頂樓泡湯區機房再傳火警，幸只是小火花經員工自行撲滅。記者羅紹平／翻攝
金聯世紀酒店隔2天，今天凌晨頂樓泡湯區機房再傳火警，幸只是小火花經員工自行撲滅。記者羅紹平／翻攝
金聯世紀酒店隔2天，今天凌晨頂樓泡湯區機房再傳火警，幸只是小火花經員工自行撲滅。圖為27日凌晨火警，緊急疏散492房客。圖／本報資料照片
金聯世紀酒店隔2天，今天凌晨頂樓泡湯區機房再傳火警，幸只是小火花經員工自行撲滅。圖為27日凌晨火警，緊急疏散492房客。圖／本報資料照片

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