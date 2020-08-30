影／隔2天知本金聯世紀酒店再傳火警 百餘房客渾然不知

台東縣知本溫泉風景區「金聯世紀酒店」頂樓泡湯區更衣室及機房27日凌晨1時許發生火警，經消防人員撲滅，時隔2天，今天（30日）凌晨3點傳復燃，但住房遊客渾然不知，縣消防局知本分隊表示，警消趕抵時，飯店員工已自行滅火，至於復燃原因待調查。

台東縣消防局今天凌晨近3點接獲金聯世紀酒店報案，指日前同一起火點復燃，先出動當地的知本分隊人車前往救援，並請台東、特搜、豐田、太麻里分隊人車支援，因數分鐘後確認火勢熄滅，知本分隊處置，其他分隊則中途歸隊。

知本分隊表示，消防人員抵達現場，先到11樓頂湯屋後方的機房位置，確認無火無煙後，在3點半撤離。

金聯世紀酒店表示，今天凌晨員工巡邏時發現前天發生火警的位置有火花，除立刻加以撲滅，但為確保安全，仍通報119派消防車到場處理，未疏散房客。