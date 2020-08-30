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女童弄丟暑假作業怕挨罵 遠赴屏東找外公求援卻迷路

聯合報 / 記者陳弘逸／屏東即時報導

台中市沙鹿區一名紀姓女童（9歲）因暑假作業不見，擔心被父母責罵，於日前清晨獨自一人搭乘客運南下到屏東找外公求援。豈料，紀姓女童抵達屏東時，卻忘記外公住處，於屏東市仁愛路附近徘徊，所幸有熱心民眾見狀上前關心，並聯繫警方。經警方協助，才幫女童順利找到外公，也聯繫上父母，對此家人不忍苛責，並將她從派出所帶回家。

據了解，面對學校即將開學，紀姓女童因弄丟暑假作業，擔心被父母責罵，於27日清晨6時，獨自一人背著包包，從台中市沙鹿區搭乘客運南下到屏東找外公求援。豈料，紀姓女童抵達屏東時，只知外公經營機車行，但卻不知道是哪一間，只好在屏東市仁愛路附近徘徊。

當時屏東正下著大雨，所幸一名熱心民眾看見紀姓女童，立刻上前關心並請警方協助。警方獲報到場，擔憂紀姓女童安危，於是帶回派出所安置。

透過紀姓女童提供的資訊，警方聯繫上她的家人，並得知她父母也向當地警方報案，經屏東員警告知，才讓女童家屬鬆了一口氣。這時女童的外公也急忙趕到派出所，經警方詢問下才得知，紀姓女童從小由外公外婆照顧長大，不僅感情極深，就連遇到狀況，也想找外公求援。

對此，警方呼籲，若家中有未滿12歲之子女，應多留意孩童狀況，此外，也提醒家中長輩，應告知子女家中的聯繫方式，以防若不幸走失時，利於警方與家屬聯繫。

台中一名紀姓女童遠赴屏東找外公卻迷路，外公著急到派出所接回女童。記者陳弘逸／翻攝
台中一名紀姓女童遠赴屏東找外公卻迷路，外公著急到派出所接回女童。記者陳弘逸／翻攝
台中一名紀姓女童遠赴屏東找外公卻迷路，外公著急到派出所接回女童。記者陳弘逸／翻攝
台中一名紀姓女童遠赴屏東找外公卻迷路，外公著急到派出所接回女童。記者陳弘逸／翻攝

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