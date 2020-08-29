200萬休旅車翻車卡巷弄 居民：在特技表演嗎？

台南市1名年約60歲婦人今晚8時多駕駛200多萬元休旅車，經南區大同路二段482巷，不慎擦撞1輛停在路旁轎車左後輪後側翻，整輛車橫躺路面，將狹窄巷弄卡死，又擦撞另輛轎車，婦人爬出車外嚇呆了，「這車怎麼開的？」到場處理員警百思不解，圍觀民眾見狀直呼「在特技表演嗎？」。該巷弄封閉2小時，直至拖吊車將休旅車吊離現場，才恢復交通。

大忠里長許智雄陸續接獲通報，趕往現場了解狀況，見狀也不禁發出驚嘆聲，他說，該處為狹窄巷弄，加上單側停車，車子根本開不快。到場處理車禍員警百思不解，婦人則嚇出一身冷汗，「連她自己也搞不清楚」。

婦人表示，家住東區，開車外出，行經大同路二段482巷，不慎擦撞1輛停在路旁轎車左後輪，車子側翻後又擦撞另輛轎車。她嚇出一身冷汗，報警處理。