9月1日路口安全大執法 竹市這些路口加強取締

9月1日全國展開為期1個月的路口安全大執法，新竹市警察局擇定公道五路與慈雲路口等易肇事、易違規路口加強取締，市警局指出，取締重點包括汽機車行經路口不停讓行人及行人未依規定走行人穿越道等，希望建立路口停讓文化，減少事故發生。

市警察局長鄧學鑫今天率領一群可愛的「小警察」在都城隍廟前廣場及市警局前宣導，一行人手持「路口慢看停」標語，鄧學鑫也以大聲公向往來的人車宣導禮讓行人的重要，小朋友還模擬開罰單，除了向路人宣導，也讓交通安全教育向下扎根。

市警局交通隊指出，根據歷年統計，交通事故中約有6成發生於路口，為加強路口安全，大執法擇定易肇事及易違規路口為加強取締重點路段，包括公道五路與慈雲路口、西大與食品路口、林森路口、北大路口及光復路與東光路口、中華與經國路口、慈雲路與埔頂路口、經國路與牛埔路口、東光路與忠孝路口等。

警方指出，取締重點包括汽機車行經行人穿越道時未減速或不暫停禮讓行人，可罰1200元至3600元，行人擅自穿越車道及不依標誌、標線、號誌指示和警察指揮，在交通頻繁道路奔跑、追逐或坐、臥、站足以影響交通者，都罰300元。