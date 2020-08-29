快訊

不只台灣 美國國內也有禁用萊克多巴胺的聲音

聽新聞
test
0:00 / 0:00

9月1日路口安全大執法 竹市這些路口加強取締

聯合報 / 記者黃瑞典／新竹即時報導

9月1日全國展開為期1個月的路口安全大執法，新竹警察局擇定公道五路與慈雲路口等易肇事、易違規路口加強取締，市警局指出，取締重點包括汽機車行經路口不停讓行人及行人未依規定走行人穿越道等，希望建立路口停讓文化，減少事故發生。

市警察局長鄧學鑫今天率領一群可愛的「小警察」在都城隍廟前廣場及市警局前宣導，一行人手持「路口慢看停」標語，鄧學鑫也以大聲公向往來的人車宣導禮讓行人的重要，小朋友還模擬開罰單，除了向路人宣導，也讓交通安全教育向下扎根。

市警局交通隊指出，根據歷年統計，交通事故中約有6成發生於路口，為加強路口安全，大執法擇定易肇事及易違規路口為加強取締重點路段，包括公道五路與慈雲路口、西大與食品路口、林森路口、北大路口及光復路與東光路口、中華與經國路口、慈雲路與埔頂路口、經國路與牛埔路口、東光路與忠孝路口等。

警方指出，取締重點包括汽機車行經行人穿越道時未減速或不暫停禮讓行人，可罰1200元至3600元，行人擅自穿越車道及不依標誌、標線、號誌指示和警察指揮，在交通頻繁道路奔跑、追逐或坐、臥、站足以影響交通者，都罰300元。

警方呼籲駕駛人對待行人就像對待家人一般，行人也能表現出「你讓我，我敬你」的態度，快速的通過路口，建立互相尊重禮讓的用路行為，共同為交通禮讓的社會盡一分心力。

新竹市警局長鄧學鑫今天率領一群可愛的「小警察」在都城隍廟前廣場及市警局前宣導「路口慢看停」，禮讓行人。圖／市警局提供
新竹市警局長鄧學鑫今天率領一群可愛的「小警察」在都城隍廟前廣場及市警局前宣導「路口慢看停」，禮讓行人。圖／市警局提供
新竹市警局長鄧學鑫今天率領一群可愛的「小警察」在都城隍廟前廣場及市警局前宣導「路口慢看停」，禮讓行人。圖／市警局提供
新竹市警局長鄧學鑫今天率領一群可愛的「小警察」在都城隍廟前廣場及市警局前宣導「路口慢看停」，禮讓行人。圖／市警局提供
新竹市警局長鄧學鑫今天率領一群可愛的「小警察」在都城隍廟前廣場及市警局前宣導禮讓行人。圖／市警局提供
新竹市警局長鄧學鑫今天率領一群可愛的「小警察」在都城隍廟前廣場及市警局前宣導禮讓行人。圖／市警局提供

警察 事故 新竹

延伸閱讀

9、10月入住竹市指定旅宿 可獲限量好玩券及動物園門票

竹市警局長鄧學鑫溫情觸動 失蹤少年返家寄卡片感謝

竹市閱讀好點子下月開跑 送好禮

竹市「閱讀好點子」9月開跑 幼兒辦借閱證可領禮袋

相關新聞

豆漿店勵志員工明出殯 禮儀社董娘負擔全部費用　

彰化縣員林鎮莒光路一家豆漿店昨天清晨發生瓦斯漏氣，引發火災造成一死兩傷，死者巫姓青年身世坎坷，有網友發動募款為他辦後事...

影／台南東區連棟式民宅傳火警 3間民宅騎樓竄濃煙

台南市東區裕豐街40巷3樓加蓋連棟式民宅下午3時45分傳出火警，3間民宅騎樓間冒出濃煙及火光，民眾發現後持滅火器滅火，高...

拖吊車拖吊違停車輛卻脫鉤 車輛衝入麵攤所幸僅1輕傷

55歲陳姓拖吊車司機今天中午11時許開著拖吊車拖吊違規車輛準備返回拖吊場，卻在行經新北市淡水區三民路段時，拖吊車的吊鉤突...

內湖運動中心女攀岩墜落不治 體育局：自我練習未繫鎖

北市內湖運動中心今早傳一名30多歲女子攀岩，卻從室外攀岩場高處墜落，送醫時無呼吸心跳，發現時也未繫有安全繩索。北市體育局...

內湖運動中心攀岩場意外 女子未扣好安全鎖墜落死亡

台北市警消今天獲報，內湖運動中心有救護案，一名年約30歲女子在攀岩時從高處墜落地上，造成頭部外傷，女子送醫時已無呼吸心跳...

基隆仁愛市場大樓多塊30公斤磚牆砸落 民眾攤商嚇壞

基隆市仁愛市場大樓靠仁四路側的1樓頂外牆牆面，日前發生大面積水泥、磚塊整片崩落，幸好當時攤商還沒有營業，只有砸到遮雨棚及...

40歲父帶子戲水為救子遭大浪捲走 今尋獲遺體

李姓男子昨天帶兒子到高雄市旗津海岸戲水，為了搶救遭無體力游上岸的兒子，反遭大浪捲走失蹤。今天清晨搜救人員在附近消波塊下，...

9月1日路口安全大執法 竹市這些路口加強取締

9月1日全國展開為期1個月的路口安全大執法，新竹市警察局擇定公道五路與慈雲路口等易肇事、易違規路口加強取締，市警局指出，...

北市七旬翁家中滷肉竟睡著 消防員按門鈴才醒

台北市一棟公寓下午傳出冒煙，鄰居見狀報案，警消到場發現是煮焦事件，高齡的屋主自稱滷肉到一半不慎睡著，幸無引起大火。這場火...

台南六甲往小瑞士、夢幻湖景點 警一早攔檢80部重機車

台南市道174線通往著名景點「小瑞士」及「夢之湖」，是假日重機車友車聚的口袋名單之一，麻豆警分局今天結合各單位執行改裝車...

女赴運動中心攀岩墜地亡 北市府：配合釐清原因

35歲蘇姓女子今天上午赴台北市內湖運動中心攀岩場內攀岩，過程中從高處墜落，造成頭部外傷，送醫不治。體育局表示，此名民眾進...

失足迷霧山林 荒山生還者的故事

為了讓民眾更親近山林，行政院長蘇貞昌2019年10月21日正式宣布開放山林，自此山友無需擔心爬黑山，不過在親近山林時，仍須注意自身安全。本專題除提供民眾親近山林時需注意事項，更回顧之前失蹤多日生還者的故事。

熱門新聞

館長遭槍擊案疑雲 李茂生：以為法律人都是白癡喔

內湖運動中心攀岩場意外 女子未扣好安全鎖墜落死亡

40歲父帶子戲水為救子遭大浪捲走 今尋獲遺體

內湖運動中心女攀岩墜落不治 體育局：自我練習未繫鎖

影／檢警破獲史上最大的大麻種植 查扣市價6億大麻

台南六甲往小瑞士、夢幻湖景點 警一早攔檢80部重機車

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。