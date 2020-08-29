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豆漿店勵志員工明出殯　禮儀社董娘負擔全部費用　

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導

彰化縣員林鎮莒光路一家豆漿店昨天清晨發生瓦斯漏氣，引發火災造成一死兩傷，死者巫姓青年被身世坎坷，有網友發動募款為他辦後事，員林市寶蓮生命禮儀公司董娘賴翠蓮今天表明願意負擔所有喪葬和進塔費用，明天就要舉辦喪禮，呼籲民眾別捐款。

巫姓青年29歲，身世眾說紛云，唯一確定的沒兄弟姊妹，父母都亡故。他的戶籍所在地溪湖鎮公所表示，巫男失聯多年，鎮公所要送達公文書都找不到人，昨天看新聞才知他在員林市豆漿店工作，已不幸罹難。

莒光路失火的豆漿店賣早餐，去年店前路口發生車禍，殃及豆漿店，老闆和員工當時飽受驚嚇。昨天豆漿店的瓦斯漏氣引發火災，巫姓青年站立位置不利逃生，致使身陷火海，被燒成焦屍，另外兩名走避不及的員工被燒傷，送醫急救挽回性命。

巫姓青年死亡後，眾人發現他的境遇悲涼卻勵志上進，2008年就讀私立商工建教班，課餘打工，維持個人溫飽，得知康姓學弟家境貧困，捐出打工薪水1萬元，康姓學弟只收5000元，兩人結拜為義兄義弟，學校發布新聞，巫姓青年的暖心義舉登上各大媒體版面。

巫姓青年身後蕭條，熱心網友發起募款為他辦喪事。員林市寶蓮生命禮儀公司董娘賴翠蓮今天表示，自願負擔巫姓青年喪葬費用，連進塔的事都安排好了，她在臉書呼籲網友別響應募款，以免上當受騙。據了解，巫姓青年有一位姑姑住溪湖鎮，希望早日為侄兒辦喪事，預計明天喪禮結束後火化進塔。

彰化縣員林市一家豆漿店火災，意外揭露不幸被燒死的巫姓店員身世坎坷，預定明（30日）舉辦喪禮，禮儀社董娘願全額負擔費用。記者簡慧珍／翻攝
彰化縣員林市一家豆漿店火災，意外揭露不幸被燒死的巫姓店員身世坎坷，預定明（30日）舉辦喪禮，禮儀社董娘願全額負擔費用。記者簡慧珍／翻攝

青年 募款

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