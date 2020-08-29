中市東區男子胸口穿刺傷送醫不治 警方釐清案情
台中市消防局今天上午11時餘接獲報案指出，東區東英15街棚架下有男子胸口穿刺傷躺在地上，派員前往並將男子送醫後仍不治；警方初判，現場沒有打鬥痕跡，詳細死因仍待釐清。
台中消防局於上午11時餘接獲報案指稱男子疑似無生命徵象，請求派員協助，救護人員到達現場發現傷者躺在地上，胸口有約3公分穿刺傷，身體僵硬，已無生命跡象，經緊急送醫救治後仍宣告不治。
警方接獲消防局通報前往了解，初步調查指出，死者為杜姓男子（68年次），被妻子發現躺在地上已無生命跡象，而身體旁邊有1把刀子。
警方表示，死者妻子透露，事發前有與杜男在電話中吵架，而杜男陳屍現場，並無打鬥痕跡，調閱監視器也未發現可疑人士出入，初步研判應無外力介入，至於死亡原因還待進一步釐清。
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