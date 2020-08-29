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駕駛看成黑色塑膠袋 男醉倒埔里路口遭貨車輾斃

中央社 / 南投縣29日電

陳姓男子27日凌晨醉倒在南投縣埔里鎮一處路口，遭一輛大貨車倒車輾斃，肇事駕駛供稱「以為是黑色大塑膠袋」，發現是人立刻停車報警，警方今天說，全案已依過失致死罪送辦。

埔里鎮27日凌晨發生酒醉路倒者遭大貨車輾斃意外，一名陳姓男子醉倒信義路與大同一街口，一輛大貨車駛到路口時，倒車準備卸貨，王姓駕駛因光線昏暗未多注意，以為地面是大型黑色塑膠袋，便倒車輾過陳男，最後才驚覺是人，趕緊停車報案。

南投縣消防局獲報，立即派救護車將陳男送醫急救，但傷者全身多處骨折、內臟出血，傷勢非常嚴重，搶救多時仍不治死亡，警方事後對雙方酒測，陳姓死者有酒精反應，王姓駕駛則是酒測值零，全案訊後依過失致死罪嫌送辦，確切肇事原因待判定。

據了解，王男駕駛大貨車倒車準備卸貨，看到地面有黑色不明物體，直覺「怎麼可能會是人，應該是大型塑膠袋」，不料輾過時才驚覺「真的是人」，便趕緊停車報案；陳姓死者居無定所，不時流連信義路一帶，也曾被看到睡在路旁賣場前，案發當時酒醉倒在路中。

一名鄒姓男子民國108年9月酒後醉倒埔里鎮一處民營停車場，一名汽車駕駛疑因視線不良，未看到躺在地上的鄒男便直接輾過，駕駛感覺不對勁下車查看，發現鄒男卡在車底，立即通報救援，消防局利用器材抬高車體救出，送醫急救仍不治。

塑膠袋 埔里 酒測

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