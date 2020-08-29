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台南六甲往小瑞士、夢幻湖景點 警一早攔檢80部重機車

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導

台南市道174線通往著名景點「小瑞士」及「夢之湖」，是假日重機車友車聚的口袋名單之一，麻豆警分局今天結合各單位執行改裝車聯合稽查工作，提醒重機車駕駛能知法守法、安全駕駛、不競速，透過不定期聯合稽查工作，提醒該路段車輛均能夠遵守交通安全規則，並維護居民生活安寧及交通安全。

今天執行「改裝車輛及大型重機車聯合稽查」，共攔檢大型重機80輛，其中噪音檢測不合格4輛、招回檢驗1輛，交通違規10件，其中加裝燈飾4件、頭燈變更5件、無照駕駛1件，以達到嚇阻改裝違規。

警方指出，改裝車在蜿蜒山路經常產重巨大噪音，呼嘯而過，造成寧靜山區轟隆聲不斷，麻豆警方今天上午出動30名警力，針對改裝車輛及大型重型機車假日出沒路段「台南市六甲市道174線」執行路檢，同時結合交通警察大隊、麻豆監理站及台南市環保局共同執法。

麻豆警分局長洪頂力表示，部分車友為追求帥氣酷炫而改裝排氣管及變更未檢驗頭燈等違規行為，除會影響行車視線外，更容易衍生交通事故；麻豆警方將持續不定期規畫勤務，針對改裝車輛、危險駕車、超速行駛等違規行為加強稽查取締，希望降低該路段的交通事故外，同時讓外地來到六甲山區遊玩的遊客，感受到寧靜的山區之美。

台南市麻豆警分局今天在市道174線六甲段執行改裝車聯合稽查。記者吳淑玲／翻攝
台南市麻豆警分局今天在市道174線六甲段執行改裝車聯合稽查。記者吳淑玲／翻攝
台南市麻豆警分局今天在市道174線六甲段執行改裝車聯合稽查。記者吳淑玲／翻攝
台南市麻豆警分局今天在市道174線六甲段執行改裝車聯合稽查。記者吳淑玲／翻攝
台南市麻豆警分局今天在市道174線六甲段執行改裝車聯合稽查。記者吳淑玲／翻攝
台南市麻豆警分局今天在市道174線六甲段執行改裝車聯合稽查。記者吳淑玲／翻攝
台南市麻豆警分局今天在市道174線六甲段執行改裝車聯合稽查。記者吳淑玲／翻攝
台南市麻豆警分局今天在市道174線六甲段執行改裝車聯合稽查。記者吳淑玲／翻攝

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