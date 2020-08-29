台南六甲往小瑞士、夢幻湖景點 警一早攔檢80部重機車

台南市道174線通往著名景點「小瑞士」及「夢之湖」，是假日重機車友車聚的口袋名單之一，麻豆警分局今天結合各單位執行改裝車聯合稽查工作，提醒重機車駕駛能知法守法、安全駕駛、不競速，透過不定期聯合稽查工作，提醒該路段車輛均能夠遵守交通安全規則，並維護居民生活安寧及交通安全。

今天執行「改裝車輛及大型重機車聯合稽查」，共攔檢大型重機80輛，其中噪音檢測不合格4輛、招回檢驗1輛，交通違規10件，其中加裝燈飾4件、頭燈變更5件、無照駕駛1件，以達到嚇阻改裝違規。

警方指出，改裝車在蜿蜒山路經常產重巨大噪音，呼嘯而過，造成寧靜山區轟隆聲不斷，麻豆警方今天上午出動30名警力，針對改裝車輛及大型重型機車假日出沒路段「台南市六甲市道174線」執行路檢，同時結合交通警察大隊、麻豆監理站及台南市環保局共同執法。