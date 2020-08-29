女赴運動中心攀岩墜地亡 北市府：配合釐清原因

35歲蘇姓女子今天上午赴台北市內湖運動中心攀岩場內攀岩，過程中從高處墜落，造成頭部外傷，送醫不治。體育局表示，此名民眾進場有符合使用規範，後續配合警方調查。

台北市警消上午9時55分獲報，內湖運動中心攀岩場有救護案，派員到場發現，一名女子頭部受傷，送醫前已無呼吸心跳，立即把人送醫，經醫院醫治後，宣告不治。

警方初步調查，35歲蘇姓女子獨自前往運動中心攀岩，過程中不明原因從高處墜落，疑未扣安全扣釀成意外，詳細案發原因仍待釐清。

台北市政府體育局表示，此名民眾是在上午9時購票進入內湖運動中心，前2次攀岩時有使用安全扣；上午9時50分，進行第3次攀岩時，自動確保器未扣好安全扣，4分鐘後從高處墜落，運動中心員工發現後，立即協助把人送醫，院方上午11時宣告不治。

體育局指出，內湖運動中心是委外營運，攀岩場高度約10公尺，自動確保器主要是提供單獨且有基礎攀岩程度民眾使用，扣上安全鎖便可單獨攀岩。蘇姓女子進場使用是符合運動中心攀岩使用規範。

體育局表示，將配合警方調查，釐清事故原因，待調查結果出爐後，也會檢討相關流程，後續由運動中心通報保險公司協助家屬申請理賠等事宜。