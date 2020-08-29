內湖運動中心女攀岩墜落不治 體育局：自我練習未繫鎖

北市內湖運動中心今早傳一名30多歲女子攀岩，卻從室外攀岩場高處墜落，送醫時無呼吸心跳，發現時也未繫有安全繩索。北市體育局表示，初步了解，該名女子有攀岩證照，事發前共攀岩三次，前兩次皆有繫上安全索，第三次疑自行解除安全索，不幸發生意外，事發經過仍待警方釐清，後續將檢討相關流程。

體育局指出，該女本身持有攀岩證照，今早來內湖自我練習，初步了解，該女共攀爬共三次，前兩次繫有安全索，第三次則未繫，運動中心設有「自動確保器」，單獨攀岩者只要將安全鎖扣上便可單獨使用，不需教練或工作人員協助，若是自己練習，入場前需要簽名，入場須知第二點註記「請確認自己具備安全攀登或安全確保之能力，您有義務學習相關技能，並未自身安全及行為負有完全之責任」。