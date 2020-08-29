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女山友滑落峭壁頸椎和腳受傷 台中消防上山救她

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導

登山的人多，登山過程發生意外受傷案件增加，台中市消防局今天派人員上山，到和平區池有山救援受傷女山友，她滑落峭壁，頸椎和腳受傷無法走路，消防局申請空勤總隊直升機，目前山區氣候和能見度不佳，仍無法起飛。

台中市消防局今天早上8點54分獲報，池有山有山友受傷，消防局派梨山分隊出動消防車1輛，消防人員4人，武陵站保育巡查員1人、保七總隊第五大隊武陵小隊2人、高山協作1人，由小隊長黃暉銘帶隊前往救援。

62歲張姓女山友頸椎及腳部受傷、意識清楚、無法行走，報案人員說，登山團體一行9人共3男6女，昨天從彰化出發至登山口，為期2天1夜攀登池有山、品田山的登山活動，經池有名樹附近峭壁時，其中張姓女隊友疑似手滑而摔落約6公尺高峭壁，急需救援，許姓領隊下去查看傷者傷勢，請求消防局人員救援。

高山協作先將女傷者移至步道上，經現場人員討論後，往新達池走，到新達池等待救援，今天中午空勤總隊黑鷹直升機從清泉崗基地起飛執行任務，因雲層太厚能見度低，暫返基地待命。

台中市消防局呼籲愛好登山活動之山友們，時序入秋，天色較快暗，應視路況提早下山以免受困迷路，上山前掌握自己身體狀況，蒐集山域天候氣象，於上山前多做一分準備，才可多一分安全，少一分遺憾，也才能讓每一位愛好登山活動的山友們快樂登山，平安回家。

台中市消防局今天派人員上山，到和平區池有山救援受傷女山友。圖／台中市消防局提供
台中市消防局今天派人員上山，到和平區池有山救援受傷女山友。圖／台中市消防局提供
台中市消防局今天派人員上山，到和平區池有山救援受傷女山友。圖／台中市消防局提供
台中市消防局今天派人員上山，到和平區池有山救援受傷女山友。圖／台中市消防局提供

山友 台中市 黑鷹直升機

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