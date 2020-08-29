叫你阿嬤來！ 波麗士用「桌遊」教銀髮族和詐團鬥智
台中市警三分局為防範高齡者遭詐騙，昨在東區東信里社區發展協會舉辦針對銀髮族設計的犯罪預防宣導活動，警方特別帶來「詐騙防衛隊」桌遊，吸引現場許多長輩踴躍參與同樂。長輩們透過遊戲了解日新月異的詐騙手法，笑著說之後一定會好好守護自己的老本！
三分局東區分駐所與第三分局偵查隊員警，至東區東信里社區發展協會進行防詐騙宣導，強調台灣社會人口組成已趨向高齡化，高齡者遭詐騙有增多趨勢。
警方針對社區內的長輩設計防詐騙宣導活動。偵查隊帶來由國泰金控與台大智齡聯盟團隊合作開發的「詐騙防衛隊」桌遊，讓大家摩拳擦掌躍躍欲試，現場里民及員警輪流扮演詐騙被害人，遊戲過程中呈現常見的假檢警、假交友、假投資等詐騙手法，以合作式桌遊方式寓教於樂。
現場許多長輩看到朋友被騙的樣子，大力阻止被害人上當轉帳匯款，熱心又可愛的模樣不禁讓現場眾人哈哈大笑，也成功達到讓長輩獲得新式詐騙資訊，同時又能動腦娛樂的宣傳效果。
警方耐心講解反詐騙須知及進行婦幼安全宣導，叮嚀現場長輩若遇到疑似詐騙的情況，一定要撥打「165」反詐騙專線或「110」報案電話詢問。期望透過活動，讓這些社區長輩完整認識常見詐騙話術、受騙者可能出現的行為徵兆及阻詐技巧，不僅能保護自己免於被騙，更可以成為防詐種子，將學到的防詐小撇步分享給身旁的親友。
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