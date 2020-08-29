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影／男墜瑞芳茶壺山廢棄礦坑50米 垂降攀爬救出洞送醫
27歲陳姓男子今天到與朋友到新北市瑞芳區茶壺山稜登山，在茶壺山登山步道墜落廢棄礦坑通風口約50米，現場為Z字型的通道，消防人員趕至救，一組垂降而下，另一組爬進入通風孔，當時下著大雨，在近中午時救出洞穴，陳男受重傷，意識不清，下巴受傷嚴重，送醫救治中。
新北市消防局今天上午9點多獲報，陳男在茶壺山登山步道過涼亭到山頂一處洞穴 ，墜落廢棄礦坑通風口約50米，第六大隊出動各式車輛7輛，人員16名趕至，由於當時下大雨，山路難行，到達現場後分成兩組進行救援，一組垂降而下，另一組爬進入通風孔。
救援人員指出，現場是一處Z字型的孔道，有斜坡，陳男墜落後順勢滾到約50米的地方，在11時40分已救出洞穴，陳男意識不清，頭部下巴重創，胸口瘀青，送往基隆長庚救治。
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