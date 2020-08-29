綠島疑傳1潛水客失蹤 海巡20分鐘尋獲無大礙

台東綠島今天早上傳出1男潛客疑似在石朗浮潛區失蹤，海巡據報展開搜尋，經過20分鐘終於找到失蹤男子，所幸被發現時男子上岸沒有大礙，虛驚一場。

海巡第13岸巡隊指出，早上6點40分接獲通報綠島石朗浮潛區有民眾疑似潛水失蹤，立即派安檢所人員攜帶救生裝備趕往救援，經過20分鐘搜尋，7點在該區左側100公尺岸際發現失蹤潛客。

海巡第13岸巡隊表示，疑似失蹤的劉姓潛客，今早與黃姓友人相約前往石朗浮潛區潛水，黃上岸後發現其劉姓友人未於約定時間地點上岸疑似失蹤，即通報海巡求援。

劉姓潛客也向海巡表示下水時未注意梅莎颱風外圍海流影響，致潛水時遭海流帶離預定上岸地點。