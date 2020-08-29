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綠島疑傳1潛水客失蹤 海巡20分鐘尋獲無大礙
台東綠島今天早上傳出1男潛客疑似在石朗浮潛區失蹤，海巡據報展開搜尋，經過20分鐘終於找到失蹤男子，所幸被發現時男子上岸沒有大礙，虛驚一場。
海巡第13岸巡隊指出，早上6點40分接獲通報綠島石朗浮潛區有民眾疑似潛水失蹤，立即派安檢所人員攜帶救生裝備趕往救援，經過20分鐘搜尋，7點在該區左側100公尺岸際發現失蹤潛客。
海巡第13岸巡隊表示，疑似失蹤的劉姓潛客，今早與黃姓友人相約前往石朗浮潛區潛水，黃上岸後發現其劉姓友人未於約定時間地點上岸疑似失蹤，即通報海巡求援。
劉姓潛客也向海巡表示下水時未注意梅莎颱風外圍海流影響，致潛水時遭海流帶離預定上岸地點。
第13岸巡隊呼籲，受梅莎颱風外圍環流影響，海象不佳，民眾避免前往海邊從事水域遊憩活動，應注意安全並配戴救生裝備，若於岸際及港區發現有人溺水或其他案件，可撥打118服務專線。
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