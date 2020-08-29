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金門警方辦美少女防身術夏令營 女同學習自救救人

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門即時報導

近年來社會治安逐漸敗壞，女學生出門在外也要學習保護自己。金門警察局今天就舉辦一場「美少女防身術夏令營」活動，吸引不少女學生報名參加，警方還安排帥氣的霹靂小組成員到場示範，綜合逮捕術精湛的戰技表演，讓與活動的美少女都說收穫良多。

金門縣警局表示，為倡導健康休閒活動、教導「反霸凌、反幫派、反吸毒、反暴力、反援交」觀念、尊重性別平等及培養「正確保護自己的觀念」，同時強化年輕學子自我保護能力，提升即時防範遭遇傷害時之反應能力，爭取保護自身安全的機會，縣警察局在今天上午假金城分局三樓體技館辦理「美少女防身術夏令營」活動。

這場活動，名額僅招募30人，參加的學員都是國中到高中女學生，大家都很認真學習自我保護的技巧，活動過程中，除了宣導尊重性別平等、保護身體自主權、分享婦幼新聞案例及相關法律知識外。

「遇到壞人該怎麼逃脫」、「如果只有一次攻擊機會，該怎麼做」，現場的教官也教導學生遇害時即時防範的反應能力，特別現場教授防身脫逃技巧，讓不少同學都說好實用；金城國中李同學就說，第一次來上這類的課程，覺得很有趣也很實用，希望在危急的時刻可以幫助自己或他人。

金門縣警局局長張國雄表示，此次活動是為鼓勵青少年在暑假期間，能多從事正當之休閒活動，並遠離手機；同時也選擇在即將開學前夕，向學子們宣導「正確保護自己的觀念」，希望來參與的青少年朋友都能有豐富的收獲。

「美少女防身術夏令營」活動，女同學忙著學防身脫逃技巧。圖／警方提供
「美少女防身術夏令營」活動，女同學忙著學防身脫逃技巧。圖／警方提供
金門縣警察局今天舉辦一場「美少女防身術夏令營」活動，吸引不少女學生報名參加。圖／警方提供
金門縣警察局今天舉辦一場「美少女防身術夏令營」活動，吸引不少女學生報名參加。圖／警方提供
金門縣警察局辦「美少女防身術夏令營」活動，警方認真傳授擒拿等戰技。圖／警方提供
金門縣警察局辦「美少女防身術夏令營」活動，警方認真傳授擒拿等戰技。圖／警方提供

金門 警察

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